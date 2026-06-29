Tres victorias en tres partidos sin recibir un solo gol le han dado al anfitrión México la plataforma perfecta de cara a las rondas eliminatorias, y el equipo de Javier Aguirre buscará extender esa racha impecable cuando Ecuador llegue al Mexico City Stadium este miércoles en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Aguirre ha sido uno de los anfitriones destacados del torneo hasta ahora, aunque Ecuador llegará con confianza propia después de remontar para sorprender 2-1 al ganador de grupo Alemania en su último partido de la zona, un resultado que aseguró su lugar en los dieciseisavos como uno de los mejores terceros.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido México vs Ecuador

México ha sido imperioso en la fase de grupos, ganando sus tres partidos y manteniendo porterías en cero durante todo el camino para liderar el Grupo A con puntaje perfecto y seis goles marcados, una actuación que le ha dado a la nación local y a sus hinchas todas las razones para creer que este podría ser un recorrido histórico en el torneo.

El Tri abrió su campaña con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica en un partido que tuvo tres expulsiones, con Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el marcador para marcar el tono.

Luego llegó una trabajada victoria 1-0 sobre Corea del Sur, antes de un contundente triunfo 3-0 sobre República Checa en su último partido de grupo, que selló el primer lugar de manera convincente.

El equipo de Aguirre está invicto en nueve partidos mundialistas en su estadio local, con solo dos derrotas en ese recinto, la más reciente en una clasificatoria contra Honduras en septiembre de 2013, y la atmósfera generada por más de 80.000 hinchas en casa ha demostrado ser un factor significativo en sus actuaciones hasta ahora.

Este es el tercer ciclo de Aguirre como entrenador de México, y su conexión personal con este recinto del torneo añade otra capa de significado: apareció en el Mundial de 1986 como mediocampista y dirigió a El Tri en la edición de 2002, ambas con dos victorias y un empate en la fase de grupos, igualando el mejor registro previo de México en una fase grupal, una marca que este plantel ahora ha superado.

Pronóstico México vs Ecuador / © Imago

Ecuador, mientras tanto, soportó una fase de grupos turbulenta antes de asegurar finalmente su paso como uno de los mejores terceros, con cuatro puntos en el Grupo E.

El equipo de Sebastián Beccacece sufrió una derrota 1-0 ante Costa de Marfil en la primera fecha, concediendo un desgarrador gol en el minuto 90, antes de ser sostenido en un empate sin goles por Curazao pese a registrar 27 remates al arco, un resultado que dejó sus esperanzas de clasificación pendiendo de un hilo de cara a la última ronda de partidos.

El momento decisivo llegó contra Alemania, ganadora del Grupo E, donde Ecuador produjo una remontada heroica para ganar 2-1.

Leroy Sané adelantó a Alemania en los minutos iniciales, pero Nilson Angulo igualó rápidamente antes de que Gonzalo Plata marcara el gol ganador en el minuto 77 para sellar el lugar de Ecuador en los dieciseisavos de final.

Es apenas la segunda vez en la historia de Ecuador que avanza más allá de la fase de grupos, igualando su logro en el Mundial 2006 en Alemania, cuando un equipo capitaneado por Iván Hurtado progresó junto a los anfitriones, solo para caer 1-0 ante Inglaterra por un tiro libre de David Beckham en octavos de final.

Las dos selecciones se han enfrentado previamente 28 veces, con 17 victorias de México, cuatro de Ecuador y siete empates.

Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 en un amistoso internacional en octubre de 2025, y el único cruce mundialista previo entre ambos llegó en la fase de grupos del torneo de 2002, donde México ganó 2-1.

Rendimiento reciente

México, Mundial:

✅✅✅

México, todas las competiciones:

✅✅✅✅✅✅

Ecuador, Mundial:

❌➖✅

Ecuador, todas las competiciones:

➖✅✅❌➖✅

Noticias de los equipos

Pronóstico México vs Ecuador / © Imago

México no tiene preocupaciones por lesiones de cara a los dieciseisavos de final, y se espera que Aguirre devuelva a Raúl Jiménez a la formación titular después de que el delantero recibiera descanso en el partido contra República Checa.

Raúl Rangel continuará en el arco, después de salir contra Chequia para que Guillermo Ochoa, de 40 años, se convirtiera apenas en el tercer jugador de la historia, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en aparecer en seis Mundiales.

Gilberto Mora, de 17 años, hizo historia contra Chequia como el jugador mexicano más joven en iniciar un partido de Mundial, y podría volver a aparecer desde el banco mientras Aguirre administra sus minutos.

Se espera que la línea de cuatro compuesta por Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo se mantenga intacta, después de conseguir tres porterías en cero consecutivas durante la fase de grupos.

Ecuador tampoco tiene preocupaciones físicas ni problemas de lesiones, y no se espera que Beccacece haga cambios drásticos en la formación que entregó la victoria sobre Alemania.

Se espera que Alan Franco continúe en defensa junto a Joel Ordóñez, Willian Pacho y el defensor de Arsenal Piero Hincapié, mientras que Plata podría conservar su lugar en ataque tras su contribución decisiva contra Alemania.

Enner Valencia, máximo goleador histórico de Ecuador, llega a este partido a los 36 años a solo un gol de alcanzar los 50 tantos internacionales con su país, y el exdelantero de West Ham estará desesperado por alcanzar esa marca en el escenario más grande de todos.

Posibles formaciones México vs Ecuador

México:

Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutiérrez; Alvarado, Jiménez, Quiñones

Ecuador:

Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia

Pronóstico México vs Ecuador

Nuestro pronóstico: México 2-1 Ecuador

El impulso de México, la ventaja de jugar en casa y la solidez defensiva mostrada durante la fase de grupos lo convierten en claro favorito, pero Ecuador ha demostrado durante este torneo que es capaz de responder cuando más importa.

Es poco probable que el equipo de Beccacece simplemente se repliegue para absorber presión, considerando cómo actuó contra Alemania, y con Plata y Valencia capaces de castigar cualquier desconcentración defensiva, México aparece respaldado para ganar, aunque no sin tener que trabajar duro en lo que debería ser un convincente cruce de dieciseisavos.

Para un análisis de datos sobre los resultados más probables, marcadores y más de este partido, haz clic aquí.