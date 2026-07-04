Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de Chile en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por los octavos de final del Mundial 2026. El duelo no será transmitido por la televisión abierta en nuestro país, pero se podrá ver a través de la televisión de pago y también vía streaming.

Este es uno de los duelos más atractivos de la llave de los dieciséis mejores, puesto que se miden dos de las principales figuras de la Copa del Mundo 2026: Vinicius Junior frente a Erling Haaland.

La Verdeamarela accedió a esta instancia con sufrimiento, puesto que superó a Japón en la agonía. Por su parte, los europeos vencieron por el mismo marcador a Costa de Marfil con un gol cerca del final del ‘Androide’.

¿Qué canal transmite Brasil vs Noruega EN VIVO?

El compromiso entre Brasil y Noruega se podrá sintonizar a través de la televisión de pago y también vía streaming.

TV abierta: No tiene

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN

¿A qué hora juegan Brasil vs Noruega?

Brasil vs Noruega se ven las caras este domingo 5 de julio a las 16:00 horas de nuestro país en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Nueva York Nueva Jersey

El duelo es válido por los octavos de final del Mundial 2026 y quien gane se meterá entre los ocho mejores del torneo.

¿Dónde ver Brasil vs Noruega ONLINE por streaming?

El encuentro entre Brasil y Noruega tendrá transmisión en diversas plataformas de streaming.

DGO

Paramount+

Amazon Prime Video

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de ellas.

¿Dónde ver GRATIS Brasil vs Noruega?

El compromiso entre Brasil y Noruega no tendrá transmisión gratis en Chile. Sin embargo, se podrá seguir en la televisión de pago a través de DSports y DirecTV 4K, y vía streaming en DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

¿Contra quién juega el ganador en cuartos?

El vencedor del partido entre Brasil y Noruega accederá a los cuartos de final del Mundial 2026. En dicha instancia se medirá al ganador de la llave entre México e Inglaterra.