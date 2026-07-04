México e Inglaterra juegan este domingo 5 de julio a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026. Este partido tendrá transmisión gratuita en Chile a través de la televisión abierta y también se podrá seguir en la TV de pago y vía streaming.

Los locales llegan con la confianza a tope tras cosechar una campaña perfecta en lo que va de la Copa del Mundo: cuatro triunfos en cuatro partidos. En su último duelo derrotaron por 2-0 a Ecuador, resultado que les dio la clasificación a los octavos de final.

Por su parte, los ingleses llegan tras sufrir más de la cuenta frente a RD Congo. El seleccionado europeo llegó como gran favorito, pero debió remar desde atrás para remontar con un doblete de Kane para vencer por 2-1 y seguir en carrera en la cita planetaria.

¿Qué canal transmite México vs Inglaterra EN VIVO?

El cruce entre México e Inglaterra tendrá transmisión en vivo a través de la televisión abierta, TV de pago y también vía streaming.

TV abierta: Chilevisión

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y Chilevisión Web

¿A qué hora juegan México vs Inglaterra?

México vs Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio a las 20:00 horas de nuestro país en el Estadio Ciudad de México.

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 20:00 horas de Chile

Estadio: Ciudad de México

El partido corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y el ganador se inscribirá en cuartos de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver México vs Inglaterra ONLINE por streaming?

El compromiso entre México e Inglaterra será transmitido a través de distintas plataformas de streaming.

DGO

Paramount+

Amazon Prime Video

DAZN

Chilevisión Web

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de ellas.

¿Dónde ver GRATIS México vs Inglaterra?

México vs Inglaterra se podrá ver gratis en nuestro país a través de Chilevisión. Además, se podrá seguir en vivo en la TV de pago a través de DSports y DirecTV 4K, y vía streaming en DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y Chilevisión Web.

¿Contra quién juega el ganador en cuartos?

Quien resulte ganador del México vs Inglaterra se inscribirá en cuartos de final del Mundial 2026. En la llave de los ocho mejores se medirá al vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.