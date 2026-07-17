Datos Clave Tenemos Neymar para rato: No se retira del fútbol Ya trabaja con el Santos: Volvió a los entrenamientos de cara al segundo semestre Los desafíos de Ney: Salvarse del descenso, Copa Sudamericana y Copa de Brasil

Neymar tomó una decisión tras el Mundial 2026, luego de que algunas versiones aseguraran que tenia decidido retirarse del fútbol, producto de las lesiones y la decepción de haberse ido tempranamente en octavos de final de la cita planetaria junto con Brasil.

No obstante, la estrella brasileña desmintió todo eso y finalmente continuará en el fútbol profesional, con la idea de seguir ayudando al equipo de sus amores: Santos FC.

Neymar ya trabaja con el Santos para el segundo semestre

Neymar no dio ningún anuncio por redes sociales ni citó a una conferencia de prensa para comunicar que sigue en el fútbol, sino que simplemente se presentó a entrenar con el Santos, algo que el mismo club dio a conocer en sus canales.

La noticia por supuesto que alivió a sus fanáticos que lo quieren ver un buen tiempo más en las canchas. De hecho, más de alguno se ilusiona con que juegue un Mundial más en 2030 con 38 años, algo posible si es que se recupera de sus lesiones y se cuida, aunque su historial de lesiones es lapidario en ese sentido.

Los desafíos de Neymar con Santos en esta temporada

Santos tiene la gran misión de salvarse del descenso en el Brasileirao en este segundo semestre, algo que ya vivió la temporada pasada y que consiguió en la última fecha de la liga.

De todas maneras, también tiene dos frentes más de los que debe preocuparse: la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil, torneos en los que debe enfrentar la ronda de play-offs y los octavos de final, respectivamente.

En el certamen internacional jugará con Universidad Central de Venezuela, mientras que en la copa local su rival es el Remo.