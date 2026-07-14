Datos Clave Va a la MLS: Gonzalo Tapia firmará en Columbus Crew de Estados Unidos No saltará a Udinese: No se concretó el interés del elenco italiano Será un préstamo: Por un año y con una opción de compra por 1,5 millones de dólares

Gonzalo Tapia generó expectativa en Chile por un supuesto traspaso a Udinese, pero esto no ocurrió. De hecho, el delantero formado en U Católica tiene nuevo club, pero en una liga menos competitiva, algo que debería oficializarse en los próximos días.

Según informó Globo Esporte, Tapia tiene la gran opción de partir a Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS), ya que tiene un acuerdo muy avanzado. Sería un préstamo por un año, con una opción de compra de 1,5 millones de dólares.

¿Por qué Gonzalo Tapia no va a Udinese?

Gonzalo Tapia no va a Udinese por razones que no han sido explicadas por nadie en São Paulo ni Brasil. Las versiones en los días anteriores indicaban que había una oferta de 4 millones de dólares, algo superior al trato que está a punto de efectuarse con el elenco de la MLS.

Pero suena difícil pensar que se haya concretado esa propuesta y que el elenco brasileño se haya inclinado por una menor y en una liga de más bajo nivel, por lo que es posible que no llegara realmente ese ofrecimiento, sino que solo se hubiera producido un interés por la escuadra italiana.

Los números de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Gonzalo Tapia jugó 48 partidos en São Paulo, anotando ocho goles en una temporada y media, números que le permitieron generar interés de Columbus Crew de Estados Unidos.

También estuvo en U Católica, elenco en el que logró 117 presenciar, marcando 22 tantos y dando 10 asistencias, así como experimentó un breve paso por River Plate, con siete presencias.