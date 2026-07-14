Datos Clave Nada de Malvinas: FIFA prohibió lienzos y pancartas sobre la guerra en el Inglaterra vs Argentina Por lo ocurrido en México ’86: Con hinchas de ambos países a los golpes ¿Cuándo juegan?: Este miércoles a las 15 de julio en Atlanta

La FIFA tomó la radical decisión de prohibir la entrada de lienzos, carteles y pancartas relacionadas a la Guerra de las Malvinas en el duelo de Inglaterra vs Argentina por las semifinales del Mundial 2026, compromiso que tiene un importante morbo y uno de los motivos ese justamente la rivalidad entre ambos países por este conflicto bélico.

La idea es evitar que haya problemas en las tribunas y en la cancha por esta razón, y que tal como señaló en la previa el director técnico trasandino, Lionel Scaloni, se trate solo de un buen partido de fútbol.

El recuerdo de los incidentes del Inglaterra vs Argentina en México ’86

La FIFA parece haber aprendido la lección de lo vivido en el duelo de Inglaterra vs Argentina en el Mundial de México ’86, compromiso en el que se vivió una batalla en las gradas con hinchas de ambos países enfrentados por la guerra, generando el ambiente más tenso que se haya vivido jamás en un compromiso de alguna cita planetaria.

El partido fue “caliente” también en la cancha, con un tanto con la Mano de Dios de Diego Armando Maradona y el Gol del Siglo del mismo Barrilete Cósmico, en una jornada que también aumenta la expectativa para que lo que se vivirá en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Argentina por la semifinal del Mundial 2026?

Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 14 de julio a las 15:00 horas de Chile en el estadio Atlanta. Ambos elencos definirán al rival de España en lía gran final del Mundial 2026, que tiene fecha el domingo en New Jersey.

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