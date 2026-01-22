Universidad de Chile no está liquidando jugadores y tiene claro cómo moverse el mercado. En ese mapa, Lucas Assadi aparece subrayado en rojo. No solo por su proyección, sino porque es el único nombre que hoy genera interés real desde el extranjero y conversaciones formales en las oficinas de Azul Azul.

Durante las últimas semanas, el club ha recibido llamados y sondeos por el volante, todos evaluados con calma. En la U saben que Assadi es parte del proyecto deportivo, pero también entienden que una oferta potente puede abrir un escenario distinto. Y esa propuesta, finalmente, llegó.

⚽ Oferta millonaria por Lucas Assadi

De acuerdo a información revelada por Emisora Bullanguera, un club europeo presentó una oferta formal que fue analizada internamente por la dirigencia azul. Se trata del Metalist de Ucrania, que puso sobre la mesa 4,5 millones de dólares por el 80% del pase del mediocampista formado en el CDA.

La cifra no pasó inadvertida y en la U la propuesta fue considerada acorde a la valoración que el club hace del jugador y cumplía con los parámetros económicos exigidos para sentarse a negociar. Sin embargo, la operación se detuvo cuando la pelota pasó al otro lado de la mesa: la negativa no vino desde Azul Azul, sino desde el propio jugador, que optó por no aceptar el destino ni las condiciones deportivas planteadas desde Ucrania.

🔵 La postura de la U y el factor jugador

El escenario fue explicado públicamente por el gerente deportivo Manuel Mayo, quien dejó claro que el tema Assadi se maneja con tres variables: club, mercado y futbolista. “Si hay una salida como la de Lucas, que es importante para el proyecto deportivo porque contamos con él, pero por su segundo semestre han llegado ofertas concretas”, señaló.

Mayo fue aún más preciso al detallar por qué las negociaciones no han avanzado. “El club lo valora en un monto, el jugador tiene aspiraciones económicas y deportivas, por lo que para que se dé tienen que estar de acuerdo las partes y, hasta ahora, no ha pasado”, cerró.

Por ahora, Lucas Assadi sigue en la U. Al menos hasta que llegue una oferta igual a la de Ucrania, pero de un mercado mucho más competitivo para el futbolista.