Colo Colo ya mira el 2026 con una hoja de ruta clara y sin margen para improvisaciones. La ausencia de torneos internacionales obligó al club a redefinir prioridades, ajustar el presupuesto y pensar una temporada donde la competitividad dependerá más del orden que del impacto mediático.

En el Monumental entienden que el contexto no permite errores. Sin Copa Libertadores ni Sudamericana, el foco está puesto en construir un plantel equilibrado, capaz de sostener regularidad en el medio local y responder en un calendario menos cargado, pero igualmente exigente.

⚪ El plan de Colo Colo 2026: pretemporada y preparación

La pretemporada será clave para marcar diferencias físicas y futbolísticas desde el inicio del año. El cronograma ya está definido y contempla trabajo intenso y roce internacional.

Pretemporada

Vacaciones del plantel: hasta el 2 de enero.

Exámenes médicos: 3 de enero en la Clínica Meds.

Trabajo físico en Pirque: del 4 al 11 de enero.

Retorno a entrenamientos en el Monumental: 13 de enero.

Viaje a Uruguay: 14 de enero.

Amistosos internacionales – Serie Río de la Plata

Colo Colo vs Olimpia de Paraguay (15 de enero)

Colo Colo vs Alianza Lima (18 de enero)

Colo Colo vs Peñarol de Uruguay (21 de enero)

🏆 Torneos y mercado: cómo se arma el Cacique

En 2026, Colo Colo apuntará exclusivamente a competencias nacionales:

Campeonato Nacional.

Copa Chile.

Copa de la Liga, que es el nuevo formato aprobado por la ANFP y el canal dueño de los derechos de transmisión.

Este escenario también impacta directamente en el mercado de pases. En Macul proyectan entre tres y cuatro refuerzos:

Lateral derecho (Matías Fernández)

Dos defensores centrales (hasta ahora Joaquín Sosa es el único central confirmado)

Delantero centro

Sin vitrinas continentales, Colo Colo apuesta a la eficiencia y a competir desde la planificación. El desafío será claro: volver a ser protagonista con menos ruido, pero con una idea mucho más calculada.