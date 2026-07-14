Datos Clave Fecha postergada: La ANFP suspendió la fecha 16 de la Primera B para este fin de semana. El motivo: El Gobierno decretó emergencia preventiva por un intenso sistema frontal. Otros torneos afectados: También se postergaron la Liga Femenina, el Ascenso Femenino y la Segunda División.

El mal tiempo se tomó la agenda del fútbol chileno. La ANFP confirmó la postergación de la fecha 16 de la Primera B, que estaba programada para este fin de semana, debido al intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país desde este lunes.

La decisión se suma a la ya confirmada postergación de la final de la Copa de la Liga entre O’Higgins y Coquimbo Unido, que se iba a disputar este domingo en Valparaíso y que ahora se reprogramó para octubre.

La razón de la drástica decisión de la ANFP para la Primera B

El Ministerio del Interior decretó, mediante el decreto N° 1.212, una emergencia preventiva por lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y marejadas entre el 13 y el 21 de julio, que afecta a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

En ese contexto, la ANFP informó en un comunicado: “Esta determinación fue adoptada por la ANFP en acuerdo con TNT Sports, considerando las informaciones oficiales emanadas por el Gobierno en las últimas 24 horas”.

¿Qué otros torneos se vieron afectados?

Varios. Junto con la fecha 16 de la Liga de Ascenso, la ANFP también postergó los encuentros de la jornada 18 de la Liga Femenina, la fecha 19 del Ascenso Femenino y todos los partidos pendientes de la Segunda División y del fútbol formativo. La reprogramación de todas estas fechas se trabajará en coordinación con la Mesa Nacional de Programación y Seguridad y las autoridades involucradas.

¿Qué partidos de la Primera B no se jugarán este fin de semana?

Ocho encuentros quedan en suspenso:

Unión San Felipe vs. Deportes Iquique

Deportes Copiapó vs. Deportes Puerto Montt

Deportes Temuco vs. Cobreloa

Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers

Magallanes vs. Curicó Unido

Deportes Antofagasta vs. Rangers

Deportes Santa Cruz vs. San Marcos de Arica

San Luis vs. Unión Española

Con la medida ya confirmada, los clubes del ascenso deberán esperar una nueva fecha para el reinicio de la segunda rueda, mientras el país se prepara para uno de los sistemas frontales más intensos de los últimos años.