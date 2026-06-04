Datos Clave Objetivo europeo: El jugador apuntado milita actualmente en el Karagümrük de Turquía, donde se mantiene como indiscutido en la liga. Situación contractual: El futbolista tiene un vínculo vigente con el cuadro del viejo continente hasta el 30 de diciembre de 2027, lo que obligará a la dirigencia a negociar una salida anticipada. Efecto dominó: Este agresivo movimiento en el mercado surge por el incierto futuro de Franco Calderón, quien no estaría en las prioridades de renovación del club.

Pese a que el foco principal está puesto en los refuerzos para el actual mercado de invierno, y luego de recibir mediáticas respuestas negativas por parte de figuras que asomaban como refuerzos soñados, la dirigencia de Azul Azul no se rinde y ya trabaja a toda máquina en la conformación del plantel que disputará la histórica temporada 2027. Con la misión de armar un equipo de jerarquía internacional para el Centenario, y ante la inminente salida de nombres clave en la retaguardia, desde el Centro Deportivo Azul levantaron el teléfono y miraron nuevamente hacia el viejo continente para contactar formalmente a un actual seleccionado nacional.

¿Quién es el “europeo” de La Roja que recibió el llamado de la U de Chile?

El gran anhelo de la concesionaria tiene nombre y apellido: Igor Lichnovsky. El jugador de 32 años, formado en la cantera de Universidad de Chile y que debutó profesionalmente alzando títulos bajo el exitoso ciclo de Jorge Sampaoli, se ha transformado en la obsesión gerencial para liderar al equipo en los 100 años de la institución.

La información fue destapada por la periodista Rocío Ayala en el programa Los Tenores de Radio ADN, donde confirmó los contactos de la dirigencia azul con el actual jugador del Karagümrük turco. “Estuve verificando y ya se iniciaron los sondeos. Quizás no se da para este mercado, sino que para los 100 años”, adelantó la comunicadora en el espacio radial.

En esa línea, Ayala detalló cómo fue esta primera aproximación para intentar repatriar al futbolista, quien registra pasos por las ligas de Portugal, España, Arabia Saudita y México. “Están viendo si está en condiciones de volver, si tiene ganas de estar otra vez en la liga (…) Recibió un llamado tentativo. Estuvo el tanteo para ver si se abren los caminos para una vuelta o se espera un poco más”, remarcó la reportera.

La inminente salida de Franco Calderón y el presente en la Selección

La urgencia por sumar jerarquía no es casualidad. Este sondeo internacional responde directamente al crítico momento que vive el argentino Franco Calderón dentro de la U. Distintos reportes aseguran que el jugador ha perdido terreno considerable en el equipo y no estaría dentro de las prioridades de renovación para la próxima temporada, obligando a buscar un reemplazante de peso.

El renovado interés de Azul Azul se respalda, además, en la absoluta vigencia del ex canterano. El jugador es parte de la actual nómina oficial de La Roja, integrando la selecta lista junto a figuras como Guillermo Maripán (Torino) y Gabriel Suazo (Sevilla), de cara al próximo desafío amistoso ante la exigente selección de Portugal.