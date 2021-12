Charles Aránguiz y las elecciones: Prefiero que salga Boric en vez de Kast

A propósito de una foto trucada suya donde sale supuestamente con una polera dedicada a Gabriel Boric, el seleccionado chileno Charles Aránguiz comentó las elecciones presidenciales y aseguró que si bien no le convencen del todo, prefiere que gane el candidato del Apruebo Dignidad en vez de Juan Antonio Kast.

"Esa foto es falsa. El tipo de la foto soy yo, obvio, pero lo que sale en la polera es un montaje. Andaba en un cumpleaños con unos amigos y me pidieron que me la tomara. Pero esa foto es antigua", comentó el jugador de Bayer Leverkusen a Las Últimas Noticias.

Consultado respecto a si le molestó, el nacido en Puente Alto explicó que "no, para nada. Me reí cuando me la mostraron, pero ojalá que gane. No me convence del todo Boric, pero igual prefiero que salga Boric en vez de Kast".