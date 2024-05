Andrey Rublev tuvo un día de FURIA en Roland Garros

El tenista ruso Andrey Rublev, 6° del ranking mundial, protagonizó un bochornoso momento este viernes en su partido de tercera ronda de Roland Garros, en el que exhibió un pésimo comportamiento en la cancha.

El de Moscú enfrentaba al italiano Matteo Arnaldi en el primer turno de esta jornada, un partido que terminó perdiendo en tres sets, por 6-7 (8), 2-6 y 4-6 en dos horas y 35 minutos de juego.

La pataleta de Rublev incluyó golpes de la raqueta contra el piso e incluso pegándose a sí mismo, además de enfrascarse en una discusión con la jueza de silla y ofuscarse por el abucheo del público presente ante su comportamiento.

Luego de su derrota, el ruso mencionó que: "Estoy completamente decepcionado por la forma en la que jugué. El comportamiento, creo que es el peor que he tenido en un Grand Slam. Es la primera vez que me comporto tan mal".

"Hay momentos en los que es difícil ser indulgente conmigo mismo, de cuidarme. No sé si lo podré hacer algún día", agregó al argumentar que en ocasiones es muy duro consigo mismo.

It was an afternoon to forget for Andrey Rublev at Roland-Garros 😬💥#RolandGarros pic.twitter.com/U0ou2C16Ca