Carlos Alcaraz no quiere ser menos y pisa fuerte en Roland Garros

Carlos Alcaraz es uno de los tantos jugadores de la élite que no llegó a Roland Garros en el máximo de su potencial, pero busca en la arcilla parisina reposicionarse y volver a la cima del circuito, que hoy lo tienen como el tercer clasificado de la ATP.

En primera ronda del Grand Slam francés no tuvo complicaciones con el estadounidense Jeffrey John Wolf (107º), perdedor afortunado que ingresó al cuadro principal, y a quien barrió en sets corridos 6-1; 6-2 y 6-1.

En la fase de 64 jugadores, este miércoles 29 de mayo, el neerlandés Jesper De Jong (176º) le opuso un mayor grado de resistencia, e incluso tuvo la insolencia de arrebatarle el tercer set, pero Alcaraz reaccionó y cerró el partido con solidez, para conquistar la victoria con un marcador de 6-3; 6-4; 2-6 y 6-2 para instalarse en la tercera ronda y erigirse en uno de los candidatos al título.

Por el paso a los octavos de final, Carlos Alcaraz espera a quien gane el partido entre el estadounidense Sebastián Korda (28º) y el coreano Soonwoo Kwon (494º), en el papel rivales abordables, y que le hacen ver en el horizonte próximo un eventual choque con el canadiense Felix Auger-Aliassime (21º) o el también “gringo” Ben Shelton (15º). Y los españoles ven en él a quien puede ocupar en París el puesto de Rafael Nadal.

