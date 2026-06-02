Datos Clave Movimiento en la casa de estudios: Este martes Alejandra Mizala fue electa como nueva rectora de la U de Chile. Aviso a Azul Azul: La sucesora de Rosa Devés advirtió que se revisará el contrato con la concesionaria que rige los destinos del club. Reunión con Cecilia Pérez: La rectora se reunirá con la mandamás azul tras el informe jurídico encargado al abogado Andrés Jana.

Este martes Alejandra Mizala fue electa como la nueva rectora de la casa de estudios de la Universidad de Chile luego de imponerse en la segunda vuelta a Francisco Martínez.

En sus primeras declaraciones tras ganar el balotaje, Mizala se refirió a la relación con Azul Azul y envió una potente advertencia: se revisará el contrato con la concesionaria que rige los destinos del Romántico Viajero.

¿Qué dijo la nueva rectora de la U de Chile?

En primer lugar, Alejandro Mizala se refirió a su elección como nueva rectora de la Universidad de Chile y agradeció a sus contrincantes.

“Estoy muy agradecida, siento una gran responsabilidad de dirigir a la universidad en los próximos cuatro años. Estoy agradecida de la participación y de los otros candidatos, fue una campaña muy académica, siempre mirando el bien de la universidad”, señaló.

Rectora electa de la U de Chile advierte que revisará el contrato con Azul Azul

Por otro lado, la sucesora de Rosa Devés en la rectoría de la casa de estudios se refirió a la relación con Azul Azul y advirtió que se revisará el contrato con la concesionaria.

“La rectora pidió un informe en derecho y tenemos que esperar esos resultados porque nos va a dar algunas luces de los caminos a seguir”, dijo de entrada.

“No hay dos opiniones sobre la necesidad de revisar el convenio y efectivamente asegurar que nuestros símbolos y la universidad estén a resguardo. Tras el informe delinearemos las acciones a seguir, pero todos estamos de acuerdo en que ese convenio debe ser revisado”, completó.

Antes de reunirse con la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, la nueva rectora de la Universidad de Chile esperará el informe jurídico encargado al abogado Andrés Jana.