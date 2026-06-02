Datos Clave Situación contractual: Felipe Mora no renovará con Portland Timbers al término de su contrato, según el periodista Rodrigo López de DSports. Contactos: La U de Chile ya realizó acercamientos para conocer la situación del delantero, aunque no hay conversaciones avanzadas. Interés del jugador: El propio delantero ha reconocido acercamientos con la U en mercados anteriores.

Felipe Mora vuelve a aparecer en el horizonte de Universidad de Chile. El delantero chileno del Portland Timbers de la MLS no renovará con el club estadounidense al término de su contrato, y según informó el periodista Rodrigo López de DSports, la U ya realizó acercamientos para conocer su situación.

Esta no es la primera vez que el Romántico Viajero está tras los pasos del goleador. De hecho, en el último mercado el propio jugador reconoció que existieron algunos acercamientos, pero en aquel entonces una cláusula en su contrato le impidió retornar al país.

Felipe Mora vuelve a aparecer en la órbita de la U de Chile

López fue preciso en su información. “El que no va a renovar y siempre se ha vinculado con la U últimamente es Felipe Mora”, señaló el comunicador, confirmando tanto la situación contractual del jugador como el interés de los azules.

La necesidad de la U por un delantero centro es real. La grave lesión de Octavio Rivero lo dejó varios meses fuera de las canchas, mientras que Juan Martín Lucero ha atravesado constantes molestias físicas que limitaron su disponibilidad durante el primer semestre. Ese escenario empujó a la dirigencia de Azul Azul a buscar opciones en el mercado, y Mora volvió a aparecer como el nombre más recurrente.

Felipe Mora, el gran anhelo de la U de Chile

La U ha intentado repatriar a Mora en más de una ocasión en los últimos mercados, aunque sin éxito. En marzo pasado, el propio delantero explicó por qué no se pudo concretar el traspaso en la última ventana. “Se estuvo hablando (con la U), lo estuvo viendo mi representante, pero yo tenía una cláusula si es que el club quería renovarme. Ellos ejecutaron esa cláusula y me tocó quedarme este año acá”, reveló.

La declaración confirma que el interés fue mutuo y que el único obstáculo fue la cláusula de renovación que Portland activó unilateralmente. Con ese contrato llegando a su fin, la ventana que antes estaba cerrada ahora se abre para que ambas partes puedan retomar las conversaciones.