Ad portas del próximo mercado de pases, en Universidad de Chile ya trabajan en la conformación del plantel. Los azules ya definieron la primera salida para el segundo semestre luego de no extender el préstamo de Felipe Salomoni e incluso se habla de otra partida en defensa a fin de año.

Por ello, la dirigencia apunta a reforzar la defensa y uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas semanas es el de Paulo Díaz. El defensor chileno de 31 años no lo pasa bien en River Plate y su continuidad está prácticamente descartada, por lo que en el Centro Deportivo Azul miran expectantes.

Decisión de River Plate con Paulo Díaz podría acercarlo a la U de Chile

El zaguero con pasos en Palestino y Colo Colo vive un complejo momento al otro lado de la cordillera y ha sido sumamente cuestionado por los fanáticos del conjunto millonario.

Si bien aún restan algunos días para que abra el mercado, todo indica que no continuará en River Plate e incluso en las últimas horas se conoció una movida que podría acercarlo a la U.

Esto porque el periodista de TyC Sports, Juan Cortese, reveló en su canal de Youtube que el elenco bonaerense no contará más con el nacional y que incluso buscaría rescindir su contrato.

“Hace rato que se fue Paulo Díaz. Si el representante no le encuentra un mejor destino para pagarle la ficha a River, el club se hará cargo de la rescisión y Paulo Díaz quedará libre. Pero no quiere pagarle más un sueldo a un futbolista que sabe que no va a utilizar”, lanzó el comunicador.

¿Paulo Díaz será refuerzo de la U de Chile?

Con la información entregada por el reportero argentino vuelve a tomar fuerza la posibilidad de que Paulo Díaz refuerce a Universidad de Chile, club que incluso habría tenido algunos contactos con su representante.

Si el defensor queda libre facilitará a Azul Azul la opción de contratarlo, considerando que la dirigencia laica debería negociar directamente con él. Sin embargo, por ahora habrá que esperar para saber qué ocurrirá con el futuro del zaguero.