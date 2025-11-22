Everton de Viña del Mar dejó escapar la opción de asegurar su continuidad en el Campeonato Nacional tras caer ante Audax Italiano, en un duelo donde sintieron que el resultado no hizo justicia al partido. El equipo mostró pasajes de superioridad, pero igualmente terminó con las manos vacías, algo que golpeó fuerte al plantel viñamarino.

Álvaro Madrid, capitán y voz del camarín, fue el encargado de reflejar el sentir ruletero. Con serenidad, pero sin ocultar su frustración, aseguró que dieron todo dentro del campo, pero que ahora no hay espacio para lamentos. Lo que viene, reconoce, será una semana clave para asegurar la permanencia.

🔵🟡 “Fue injusto, dimos todo”: las sensaciones tras la derrota de Everton

El mediocampista fue claro al analizar lo ocurrido en La Florida. Para él, Everton de Viña del Mar hizo méritos suficientes para quedarse con el triunfo. “Hicimos un primer tiempo muy bueno y en el segundo también fuimos superiores. Queda un sabor amargo porque dimos todo”, expresó el volante ruletero.

Madrid añadió que, pese al golpe, el camarín mantiene entereza y espíritu competitivo. “Nos vamos con las manos vacías, pero no porque no hayamos luchado. Uno hace su autocrítica, pero el grupo está fuerte. Si no se sufre, no es Everton”, afirmó, reafirmando el compromiso del plantel.

🔥 La advertencia del capitán de Everton por el descenso

La caída ante Audax toma mayor relevancia considerando lo que viene: un duelo directo ante Deportes Iquique en Sausalito, catalogado internamente como una verdadera final. Madrid fue categórico: “Esta semana va a ser durísima. Nos jugamos la permanencia y Everton no puede regalar nada”.

A pesar de la derrota, el líder de Everton destacó que el equipo está unido y consciente del desafío. “Hay que corregir rápido, no conformarse y dar vuelta la página. Nos jugamos la vida por quedarnos en Primera”, sentenció.

🗓️ ¿Qué partidos le quedan a Everton de Viña del Mar?

Los Viñamarinos deberán cerrar la puerta del descenso o definitivamente pasar por ella, este domingo 30 de noviembre reciben a Deportes Iquique en un duelo que dejará más de algún herido en el camino. Si siguen vivos, los Oro y Cielo cerrarán la temporada ante O’Higgins en Rancagua en la última fecha.