El entrenador Fernando Ortiz comentó sus primeras semanas de trabajo en Colo Colo y dejó un potente mensaje para el plantel, dejando en claro que él manda en el camarín del estadio Monumental.

Además, dio a conocer sus sensaciones de trabajar con Arturo Vidal, a quien dejó en el banco en su estreno en la Supercopa con U de Chile, pero después le dio la titularidad ante Deportes Iquique, oportunidad a la que el jugador respondió con un gol.

🗣️ Fernando Ortiz mandó su tajante mensaje sobre Arturo Vidal y su autoridad en Colo Colo

En diálogo con ESPN, Fernando Ortiz señaló: “Arturo, con su jerarquía, su buen pie, su visión, su experiencia, está en una posición donde me da muchísima claridad de juego, ahí, donde necesito tener esa pausa”.

Acerca de su autoridad en el plantel de Colo Colo, Ortiz añadió: “La verdad puede caer bien o mal, pero no duele… Soy frontal y lo entienden de esa manera”.

Después, entregó loas a sus jugadores: “Hay una plantilla de mucha jerarquía y con la posibilidad de terminar un torneo tratando de lograr el objetivo que tenemos todos, que es clasificar a copas (internacionales)”.

“Hoy no pasamos un buen momento a nivel deportivo, pero es el club más grande del país y hay que sacarlo adelante como sea”, continuó.

Finalmente, se refirió a las métricas de Nicolás Córdova: “Yo no le doy tanta importancia. Es innovador y todo el mundo se basa en esa estadística… Pero si el jugador hace lo que tiene que hacer, y si corre un poco más o un poco menos y la función es la correcta, aplaudo”.

