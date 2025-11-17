La salida de Salomón Rodríguez de Colo Colo al término de la temporada es prácticamente un hecho. El delantero uruguayo llegó como la gran carta de gol del equipo, pero tras un desempeño decepcionante, ya se encuentra negociando su partida.

Así al menos lo manifestó su representante, Edison Mastrangelo, hace algunos días con Radio ADN. “Estamos hablando con el club para buscar la mejor opción para ambas partes, tanto para defender la inversión que hicieron y para el desarrollo deportivo del jugador”, dijo el agente.

Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro ya mira de reojo el próximo mercado de pases y comienza a analizar diferentes alternativas para reforzar la zona ofensiva.

👀 Uno de los goleadores del Campeonato Nacional interesa en Colo Colo

Si bien en la gerencia deportiva del elenco albo aún no hablan de nombres concretos, sí se han acercado algunos nombres. Uno de ellos es el de uno de los goleadores del Campeonato Nacional 2025.

Se trata de Lionel Altamirano. Según En Cancha, el atacante argentino está en la órbita del Cacique, y si bien solo fue ofrecido, su opción no es mirada con malos ojos en el Estadio Monumental.

Aunque aún no hay negociaciones concretas, el citado medio detalló que no es descabellado que el trasandino se convierta en uno de los objetivos de Colo Colo para el 2026.

⚽ Los números de Lionel Altamirano que seducen a Colo Colo

Lionel Altamirano es uno de los máximos goleadores del fútbol chileno durante la temporada 2025. Entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile suma 19 goles en 36 compromisos, números que seducen a los albos.

En la Liga de Primera, el ariete de Huachipato figura como tercer máximo anotador con 12 goles, solo por detrás de Fernando Zampedri de Universidad Católica (15) y Leonardo Valencia de Audax Italiano (12). Por su parte, en la Copa Chile, comparte el primer lugar con Ismael Sosa (7).

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo, que sigue en la lucha por un cupo a la próxima Copa Sudamericana, volverá a saltar a la cancha este domingo 23 de noviembre cuando reciba a Unión La Calera desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

