Colo Colo está esperando con ansias la vuelta del Campeonato Nacional 2025, con la idea de luchar por un cupo en copas internacionales, objetivo que necesitan cumplir en las siete fechas que restan, luego de una pésima temporada.

No obstante, en las últimas horas les cayó un “balde de agua fría” en sus aspiraciones coperas para el 2026.

😱 El golpe que aleja a Colo Colo de las copas internacionales para 2026

La mala noticia para Colo Colo fue la eliminación de Audax Italiano en la Copa Chile: la razón es que si Audax salía campeón de este torneo, la lista de clasificados a torneos internacionales corría (desde el séptimo) hasta el octavo puesto del Campeonato Nacional, posición que ocupa Colo Colo actualmente.

Esto porque los itálicos están terceros en el torneo y ocupando una plaza internacional, pero si salían campeones de la Copa Chile su lugar se liberaba en la tabla de la Liga de Primera y la lista corría.

No obstante, esto no pasó ya que en la jornada de domingo cayeron por 4-2 ante Huachipato (4-3 en el global) en Talcahuano y se despidieron en semifinales de la competencia.

📊 Lo que necesita Colo Colo para clasificar a copas internacionales

Si Colo Colo (octavo con 34 puntos en el Campeonato Nacional) quiere ir a copas internacionales la tiene difícil: si se conforma con la Copa Sudamericana debe remontar una diferencia de cuatro puntos que tiene con Cobresal (38 unidades), que por el momento es el último equipo en zona de clasificación.

Si las aspiraciones del Cacique son tomar un lugar en la Copa Libertadores, tienen nueve puntos de desventaja para lograr ese objetivo, ya que justamente Audax Italiano (40) cierra la lista de clasificación en el tercer puesto.

De todas maneras, U de Chile y U Católica (39 positivos) tienen un partido pendiente y si lo ganan llegarán a 42 puntos, dejando a los Albos a ocho unidades de su ansiado sueño de ir a la Libertadores.

