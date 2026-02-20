Independiente parecía contra las cuerdas en este mercado 2026. La FIFA había notificado una inhibición que complicaba cualquier fichaje, justo cuando el nombre de Maximiliano Gutiérrez comenzaba a sonar con fuerza desde Chile hacia Avellaneda.

En medio del ruido por la deuda con Fernando Gaibor, el arribo del lateral formado en Huachipato quedó en suspenso. Pero en Argentina reaccionaron rápido y la historia dio un giro que pocos esperaban en menos de 24 horas.

Independiente logra destrabar el fichaje de Maximiliano Gutiérrez tras sanción FIFA

Independiente podrá fichar a Maximiliano Gutiérrez luego de que la FIFA aceptara un reclamo administrativo del club. La inhibición que pesaba sobre el Rojo fue postergada tras detectarse un error en los plazos de notificación.

La sanción estaba relacionada con una deuda cercana a 1,5 millones de dólares con el ecuatoriano Fernando Gaibor. Esa situación encendió las alarmas en Avellaneda y frenó cualquier movimiento en el mercado.

Sin embargo, la dirigencia argumentó que la comunicación oficial llegó antes del plazo establecido. La FIFA revisó el caso y dio luz verde para que Independiente pueda inscribir refuerzos mientras se resuelve el conflicto económico.

La deuda con Fernando Gaibor que encendió las alarmas en Avellaneda

El conflicto con Gaibor no es nuevo. El volante ecuatoriano mantiene una disputa económica con Independiente que terminó escalando a instancias de la FIFA. La cifra, que ronda el millón y medio de dólares, derivó en una inhibición que impedía fichar jugadores. En plena planificación de la temporada 2026, el golpe era duro para el Rey de Copas.

Sólo la rápida gestión legal permitió ganar tiempo. En Argentina destacan que la estrategia fue clave para no perder a uno de los nombres que el cuerpo técnico tenía como prioridad.

Qué significa este paso para el futuro de Maximiliano Gutiérrez

Con el camino despejado, Maximiliano Gutiérrez se convertirá en nuevo refuerzo de Independiente para la temporada 2026. El ex Huachipato dará el salto al fútbol argentino en un momento clave de su carrera.

Para el carrilero chileno, este movimiento puede significar mayor vitrina internacional y, de paso, volver a instalar su nombre en la órbita de La Roja. En Avellaneda, en tanto, valoran su proyección y regularidad en el fútbol nacional.