Colo Colo entra a la cancha esta tarde con la calculadora en mano y con toda la presión encima. El equipo de Fernando Ortiz se juega la última ficha para salvar el año y mantener viva la ilusión sudamericana en este complicado año del centenario.

La presión no solo cae sobre los jugadores: también el futuro del propio Tano Ortiz. Aunque en Blanco y Negro hay señales de apoyo, el técnico fue claro al anticipar movimientos: “El lunes habrá tomas de decisiones en todo sentido y estoy dispuesto a escuchar”, avisó en la previa, dejando abierta la puerta a cualquier escenario.

⚽ La probable formación de Colo Colo

Para el importante duelo contra Audax Italiano, la probable formación de Colo Colo tuvo cambios obligados. Mauricio Isla y Erick Wiemberg quedaron fuera de la citación, obligando a improvisar en los costados. En paralelo, Francisco Marchant vuelve tras lesión para sumar variantes en un duelo que no concede margen de error.

El equipo tentativo formaría con Fernando De Paul; Alan Saldivia, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Sebastián Vegas (o Cristian Riquelme); Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

🔥 Qué necesita Colo Colo para el milagro sudamericano

La ecuación es simple, aunque no menos dramática: Colo Colo debe vencer a Audax Italiano y esperar que Ñublense haga lo propio ante Cobresal en Chillán. Ambos duelos se disputarán en simultáneo, amplificando la tensión de un cierre de campeonato que puede cambiarlo todo.

El partido está programado para este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas, con transmisión de TNT Sports Premium y en HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.