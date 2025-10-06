Fernando Ortiz llegó con todo a Colo Colo: en lo deportivo registra un triunfo y una derrota, pero en cuanto a sus decisiones, parece ser que quiere una reestructuración importante del plantel.

Se espera que cerca de 10 jugadores dejen el club para 2026, pero hay uno que está en el limbo, ya que renovó con el club, pero su futuro también parece estar alejado del estadio Monumental.

🤔 El jugador que renovó con Colo Colo, pero está lejos de Macul

Se trata de Matías Moya: el extremo chileno-argentino se fue a principios de temporada a préstamo desde Colo Colo a Iquique, con la idea de una revancha tras pocas oportunidades en Macul.

Y la verdad es que tuvo más continuidad. De hecho, ya superó el 50 por ciento de los minutos en la temporada, lo que provocó una renovación automática de contrato en el Cacique, según estipulaba una cláusula de contrato.

No obstante, al estar alejado del Monumental parece no estar en los planes del entrenador Fernando Ortiz, por lo que su continuidad está más que en duda, según dio a conocer DaleAlbo.

