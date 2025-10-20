Colo Colo sufrió un nuevo tropiezo en el Campeonato. Los albos cayeron por 1-0 en su visita a Coquimbo Unido y complicaron sus opciones de conseguir un boleto a la próxima Copa Sudamericana.

Sin embargo, el Cacique deberá dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en Deportes Limache, su próximo rival. Aunque para ello, el entrenador Fernando Ortiz tomó una sorpresiva decisión.

😱 La llamativa programación de Colo Colo

Y es que en lugar de comenzar a trabajar de inmediato con miras a su compromiso ante los cerveceros, Colo Colo recién lo hará el próximo miércoles.

Según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el plantel albo tendrá dos días libres y volverá a entrenar el 22 de octubre pese a la derrota frente a los piratas, decisión que causó molestia en los hinchas.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a jugar el próximo lunes 27 de octubre a las 20:00 horas cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

🔗 Sigue las novedades de Colo Colo en Al Aire Libre.