Universidad de Chile no dejó pasar lo ocurrido en las últimas fechas del Campeonato Nacional. El arbitraje y el criterio de los jueces encendieron la molestia en el Centro Deportivo Azul, y esta vez la dirigencia decidió ir más allá de las declaraciones públicas.

La ANFP fue el escenario elegido. Hasta Quilín llegaron los principales personeros de Azul Azul para exponer su postura frente a Pablo Milad y a la Comisión de Árbitros. Un movimiento que remece el ambiente en medio de un torneo que sigue al rojo vivo.

¿Por qué Universidad de Chile se reunió con la ANFP por el arbitraje?

U de Chile solicitó formalmente una reunión con la ANFP para expresar su molestia por el criterio arbitral en partidos recientes. La cita se concretó este viernes en la sede de Quilín. Según informó Radio ADN, pasadas las 11:00 horas llegaron el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y el gerente deportivo Manuel Mayo. Ambos se reunieron con Pablo Milad y con el jefe de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar.

En la U consideran que hubo irregularidades en decisiones puntuales que terminaron influyendo en resultados recientes. No fue una visita protocolar: el objetivo fue dejar clara la preocupación institucional.

¿Qué jugadas generaron el reclamo de la U ante la ANFP?

Las principales controversias apuntan a dos situaciones: las expulsiones sufridas ante Audax Italiano y el gol anulado frente a Palestino. En el entorno azul sostienen que existió disparidad de criterios en acciones similares. La sensación interna es que faltó uniformidad en los cobros, algo que, según el club, afecta la competencia.

Desde la ANFP escucharon los planteamientos. No hubo comunicado oficial posterior, pero la reunión confirma que el tema arbitral volvió a instalarse con fuerza en el fútbol chileno.

🔛 EN VIVO: Conferencia de Francisco Meneghini en el Centro Deportivo Azul 📍



Sigue la transmisión en nuestro Canal de YouTube ▶️https://t.co/iGnLT5YRLZ — Universidad de Chile (@udechile) February 20, 2026

¿Qué dijo Francisco Meneghini sobre la reunión con la ANFP?

El técnico de la U, Francisco Meneghini, bajó el perfil a la cita dirigencial. En conferencia de prensa, optó por enfocar el análisis en el rendimiento del equipo. “Más allá de la opinión que pueda tener, tenemos que mejorar como equipo. Tenemos que generar más ocasiones y convertir más goles. Hay que jugar mejor. Eso sí depende de nosotros”, señaló.

El entrenador agregó que el arbitraje es un factor difícil de controlar y que el plantel debe intentar depender lo menos posible de esas decisiones. Un mensaje que apunta a la autocrítica en medio del ruido externo.