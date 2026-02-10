El pasado fin de semana Colo Colo tomó oxígeno en el Campeonato Nacional 2026. Los albos, que habían caído en su estreno, consiguieron un agónico triunfo sobre Everton, el cual permitió apaciguar las críticas contra el equipo.

Sin embargo, la victoria del Cacique no estuvo exenta de polémicas. Esto porque el gol con el que el elenco dirigido por Fernando Ortiz abrió el marcador, fue cuestionado por los jugadores de Everton, quienes pidieron que fuera anulado.

El árbitro del partido, Juan Lara, desestimó una posible infracción de Joaquín Sosa sobre el portero Ignacio González y validó el tanto que abrió el camino del triunfo del popular. En las últimas horas la ANFP reveló cómo actuó el VAR en la jugada que sigue sacando ronchas en Viña del Mar.

😯 La explicación del VAR en el gol de Colo Colo

En la apertura del marcador el defensor de Colo Colo, Joaquín Sosa, chocó con el portero ruletero justo antes que Yastin Cuevas anotara el gol. Situación que provocó el enojo de los jugadores de Everton.

A días de lo ocurrido, la ANFP liberó los audios del VAR. “El arquero intenta despejar la pelota con sus manos, en ese momento se produce un contacto con un atacante, que al ver que el balón pasa muy alto, decide no disputarlo y otro atacante en el segundo palo cabecea el balón y marca un gol”, explicaron desde el ente rector del fútbol chileno.

“El árbitro estando en buena posición y con un buen ángulo, observa e interpreta la situación como un contacto normal de juego y decide otorgar el gol. El VAR al tratarse de una situación protocolar, analiza la jugada desde ángulos de cámaras diferentes, observando exactamente lo descrito por el árbitro, ratificando que existe un mínimo contacto que no se interpreta como una imprudencia. Por esto el VAR confirma la determinación del árbitro en conceder el gol”, agregó.

🗣️ El diálogo del árbitro con el VAR en el Colo Colo vs Everton

En el video compartido por la ANFP, además, se conoció el árbitro que tuvo el árbitro Juan Lara con el VAR. “Para mí hay un contacto mínimo con el Nacho (González), pero queda corto no más en el salto”, dice el juez.

“El contacto existe, pero es totalmente mínimo, no existe ninguna imprudencia. Confirmo el gol. El contacto de los dos jugadores es mínimo, no existe imprudencia del jugador Nº4 blanco, esto es como tú lo relatas”, confirmaron desde la Asistencia de Video a Lara.

