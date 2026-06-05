Chile perdió por 2-1 ante Ecuador en el estadio Nacional y se despidió del sueño de ir al Mundial Femenino de Brasil 2027: el elenco de Luis Mena quedó en el quinto puesto de la Liga de las Naciones Conmebol y como está libre en la última fecha no tiene opciones de meterse cuarta, que es el último cupo al repechaje para la Copa del Mundo.

La Roja Femenina contó con dos errores de la capitana Christiane Endler y terminó sucumbiendo en un compromiso en que había mucha ilusión, siendo prueba de ello las 22 mil personas que llegaron a Ñuñoa a presenciar el compromiso.

Los goles de Chile vs Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

Corría el minuto 35 de juego y Tiane Endler intentó salir jugando, dando un pase muy comprometido a Nayadeth López Opazo. La defensora esperó mucho el balón y terminó perdiéndolo ante la presión de Justine Cuadra, quien ante el arco descubierto definió sin presión y marcó el primero.

En el complemento, Chile se fue con todo y logró el empate en los 73′ con un gran centro de Mary Valencia y buen cabezazo de Vaitiare Pardo, quien le dio ilusión a todo un país con ir al Mundial de Brasil 2027.

Era el mejor momento de La Roja, pero lamentablemente Endler cometió un penal en los 78′ ante un excelente contragolpe de Ecuador. La acción se cobró en el VAR y Nayely Bolaños convirtió desde los 12 pasos sentenciando la suerte de nuestra selección.

¿Qué viene para La Roja Femenina tras la eliminación del Mundial?

Ahora viene un tiempo de para y, al mismo tiempo, de mucha reflexión sobre el fútbol femenino en Chile. Nuestra liga va dando pasos adelante, pero ha diminuido el número de jugadoras en el exterior. También se trata del segundo Mundial consecutivo del que queda eliminado en la fase clasificatoria, por lo que ya no es coincidencia.

Lo malo es que la Federación de Fútbol de Chile recién se está independizando de la ANFP y seguro habrá que esperar mínimo hasta fin de año para tener un presidente que pueda determinar si es que sigue o no el DT Luis Mena y genere un proyecto para la Selección Chilena Femenina.