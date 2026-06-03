Datos Clave O’Higgins vs Boca: 23 de julio en La Bombonera y 29 en Chile 20:30 horas: El horario de ambos partidos ¿Dónde se juega?: Aún no se confirma El Teniente de Rancagua

O’Higgins ya tiene fechas confirmadas para uno de las llaves más importantes de su historia ante Boca Juniors por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026, instancia a la que llegó con una extraordinaria fase de grupos en la que salió segundo de su grupo en el que dejó fuera al poderoso Millonarios en la última fecha.

Todo comenzará en Argentina y terminará en nuestro país en las últimas dos semanas de julio, confrontación en la que el elenco de Lucas Bovaglio buscará ser el segundo elenco chileno en eliminar de forma consecutiva a los Xeneizes, luego de que lo hiciera U Católica en la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega O’Higgins vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026?

O’Higgins comenzará la serie como visitante en La Bombonera el miércoles 23 de julio a las 20:30 horas de Chile, mientras que la revancha en suelo chileno está programada para el martes 29 de julio en el mismo horario.

Aún no se define si la vuelta se llevará a cabo en Rancagua, ya que el elenco nacional está haciendo gestiones para que se acepte el estadio Codelco El Teniente, el que tiene como punto en contra el aforo menor a 20 mil personas que exige la Conmebol para esta ronda.

Miércoles 23 de julio : Boca Juniors vs O’Higgins, 20:30 horas en La Bombonera

: Boca Juniors vs O’Higgins, 20:30 horas en La Bombonera Martes 29 de julio: O’Higgins vs Boca Juniors, 20:30 horas en Chile

📅 ¡El fixture del Playoffs de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/k30Pzhsimh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 3, 2026

¿Qué se juega O’Higgins vs Boca Juniors?

O’Higgins se juega ante Boca Juniors el paso a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, rival al que nunca ha enfrentado de forma oficial en un torneo internacional.

Los Celestes tuvieron su mejor participación en un torneo continental en 1980 cuando llegó a semifinales de la Copa Libertadores, pero por la valía del rival es uno de los duelos más relevantes de su historia.