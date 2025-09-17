U de Chile visita este jueves 18 de septiembre a Alianza Lima en Perú por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para ese duelo, los Azules recibieron una buena noticia, ya que el elenco peruano pierde a una de sus figuras.

Es un histórico delantero, quien pese a recibir críticas en el último tiempo, es uno de los goleadores del equipo, por lo que sí o sí será una baja más que sensible para el Pipo Gorosito.

💎 La figura de Alianza Lima que no estará ante U de Chile

Se trata de Paolo Guerrero. Según informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, Guerrero “es baja mañana (jueves) por molestias leves presentadas. Por eso ingresa Josué Estrada”.

Guerrero tiene 41 años y suena lógico que lo cuiden, ya que si se complica una lesión pueden perderlo por más tiempo en un tramo vital de la temporada, lo que sería una pésima noticia tomando en cuenta los 10 tantos que lleva en la temporada.

1️⃣1️⃣ La formación de Alianza Lima vs U de Chile

Con este panorama, la formación de Alianza Lima vs U de Chile será con: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Josué Estrada.

💙 La formación de U de Chile vs Alianza Lima

Por su parte, U de Chile presentará una formación ante Alianza Lima que estará compuesta por: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Marcelo Díaz y Nicolás Guerra mantienen su lugar en el equipo de Gustavo Álvarez después de una excepcional actuación ante Colo Colo en la Supercopa del pasado fin de semana, en la que los Azules ganaron 3-0.

📅 ¿Cuándo y a qué hora ver Alianza Lima vs U de Chile?

Alianza Lima vs U de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile. Para verlo debes sintonizar ESPN y Disney +.

📅 Fecha: Jueves 18 de septiembre

⏱️ Hora: 21:30 horas.

🏟️ Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)

📺 TV: ESPN

📲 Streaming: Disney +.

