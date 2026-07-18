Datos Clave Gonzalo Tapia: Tiene en pausa su partida a Columbus Crew de la MLS Sao Paulo: No está conforme con la oferta realizada por el elenco estadounidense Préstamo por un año: Y opción de compra de 1,5 millones de dólares ofrecían los norteamericanos

Gonzalo Tapia está en plena incertidumbre en Brasil, ya que se encuentra frenado su traspaso. El chileno estaba “listo” en Columbus Crew de Estados Unidos, pero según informó UOL algunos cambios en las condiciones solicitadas por su club Sao Paulo tienen en pausa las conversaciones, por lo que no sabe si partirá del elenco paulista.

Tapia también tuvo posibilidades de partir a Udinese de Italia, pero el mismo cuadro brasileño había desestimado la opción tras recibir el ofrecimiento de la MLS: ha sido muy extraño el mercado de pases del atacante formado en U Católica.

¿Por qué no dejan partir a Gonzalo Tapia en Sao Paulo?

En el citado medio señalaron que: “Sao Paulo ha reevaluado los términos del acuerdo y ahora exige un precio más alto para autorizar la salida de Tapia. El equipo estadounidense aún no ha alcanzado la cantidad que considera satisfactoria y las negociaciones están estancadas”.

No se habla de nuevos montos, pero lo que había ofrecido en primera instancia Columbus Crew era un préstamo por un año, con una opción de compra de 1,5 millones de dólares.

Lo de Udinese era superior según la información entregada con anterioridad, con una oferta de 4 millones de dólares, por lo que no se entiende por qué no se aceptó.

Gonzalo Tapia no ha logrado consolidarse en Sao Paulo

Ocho goles en 48 partidos lleva Gonzalo Tapia en Sao Paulo, en un período de una temporada y media, en la que no ha podido consolidarse como titular pese a tener rachas de buen rendimiento en las redes y en el juego colectivo de su escuadra.

Ahora de la mano del técnico Dorival Júnior tiene una nueva oportunidad en caso de que no se vaya del club.