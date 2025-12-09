Mientras Colo Colo comienza a armar su plantel para la próxima temporada, desde Argentina surgió un movimiento que volvió a instalar el nombre de Vicente Pizarro en el mercado internacional. El mediocampista formado en Macul y uno de los con mayor continuidad en los últimos dos años, reapareció como alternativa para Independiente en un proceso de reestructuración que apunta a 2026.

La dirigencia del Rojo revisa perfiles para reforzar una zona que ha sido problemática durante toda la campaña, y en ese análisis el nombre del joven volante chileno reapareció como opción. El seguimiento no es reciente, pero sí se reactivó con fuerza luego de que el club definiera renovar su modelo de juego y buscar futbolistas capaces de sostener un ritmo más agresivo en el mediocampo.

🔥 Vicente Pizarro vuelve al radar de Independiente

En Avellaneda valoran que Pizarro haya logrado asentarse como titular en Colo Colo pese a los cambios de técnico y los constantes ajustes en la mitad de la cancha. Su crecimiento estadístico también llamó la atención: participación directa en goles, mejor presencia en campo rival y una madurez competitiva que lo llevó a disputar duelos de alta exigencia sin desentonar.

En paralelo, el propio jugador ha mostrado apertura a buscar un desafío fuera de Chile. En sus últimas declaraciones dejó entrever que analizaría una propuesta internacional si el proyecto deportivo es sólido, algo que abrió nuevamente el debate sobre su futuro inmediato.

🔴 El punto que puede unir otra vez a Pizarro y Quinteros

El factor que terminó encendiendo las especulaciones es que Independiente trabaja con una hoja de ruta que coincide con un nombre conocido por el volante: Gustavo Quinteros. El técnico fue clave en los primeros pasos de Pizarro en el profesionalismo y lo utilizó en momentos decisivos durante su etapa en Colo Colo, donde valoró su orden y capacidad para sostener el mediocampo en partidos complejos.

Pese a que no existen gestiones formales, ese antecedente es observado en Argentina como un plus. Para el Rojo, un jugador que ya entiende los mecanismos de un entrenador puede acelerar su adaptación y rendir desde el arranque, algo que el club necesita con urgencia para recuperar competitividad. Además, que el mismo futbolista ha declarado que le gustaría continuar su carrera en el extranjero.