Colo Colo perdió con Unión Española por 2-1 en un amistoso a puertas cerradas en el estadio Santa Laura, duelo que sirvió para ambos elencos en medio de la paralización del Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20.

Uno de los que sacó más cuentas alegres de este compromiso fue Marcos Bolados, quien anotó el único tanto del Cacique.

⚽ Así fue el gol de Marcos Bolados en Colo Colo ante Unión Española

Con el correr de las horas, Colo Colo compartió en sus canales oficiales el gol de Marcos Bolados y fue de gran factura, con una compleja definición de pierna derecha ante una férrea marca.

Te dejamos la anotación de Marcos Bolados en el amistoso disputado ante Unión Española en el Estadio Santa Laura 🏟⚪️⚫️#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/aevB9JCBGM — Colo-Colo (@ColoColo) October 1, 2025

Bolados, además, confirma su buen momento tras anotar el pasado viernes en el último duelo oficial del Cacique ante Iquique en el estadio Monumental.

✅ Marcos Bolados le saca ventaja a Salomón Rodríguez en Colo Colo

Con la lesión de Javier Correa, hay debate sobre quién debe ocupar el puesto de “9” mientras se recupera el argentino.

Bolados tuvo su primera oportunidad con Fernando Ortiz y convirtió en el mencionado duelo ante Iquique, mientras que Salomón Rodríguez, la otra opción para el puesto, no jugó bien cuando le dieron la posibilidad ante U de Chile en la Supercopa, algo que también ha sido la tónica durante toda la temporada.

