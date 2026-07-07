Datos Clave Del Congreso a la ANFP: La Comisión de Deportes de la Cámara pidió a la ANFP pronunciarse por el caso. El caso Balogun: La FIFA borró la roja del jugador de Estados Unidos tras una llamada de Trump. Voto unánime: La moción fue aprobada por unanimidad en la comisión.

La polémica del Mundial 2026 por la tarjeta roja que la FIFA le borró al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun tuvo un coletazo inesperado en Chile. El caso, que estalló tras la intervención del presidente Donald Trump, llegó hasta la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, que decidió tomar cartas en el asunto.

La instancia, encabezada por la diputada Marisela Santibáñez, aprobó por unanimidad oficiar a la ANFP para que se pronuncie sobre lo ocurrido. La moción la presentó el diputado Matías Fernández y llama la atención por un motivo: el debate se dio en nuestro país cuya selección ni siquiera clasificó a la Copa del Mundo.

¿Qué pide el oficio a la ANFP?

El parlamentario que impulsó la moción argumentó que el episodio dejó dudas en la opinión pública y que el ente rector de nuestro fútbol debe fijar una postura al respecto.

“Hay elementos que se han contrapuesto en el debate público y la ANFP tiene que ser clarita para que esto no suceda a futuro“, explicó Fernández en la sesión. Con ese fundamento, la comisión dio luz verde al requerimiento.

Balogun Gate: diputados chilenos envían oficio por la tarjeta roja a jugador de EEUU y que fue removida tras telefonazo de Trump al presidente de la FIFA #Mundial2026 ⚽️ pic.twitter.com/zKpx7dGib3 — Aquí y Ahora Noticias (@aquiyahorachile) July 7, 2026

¿Qué fue el caso Balogun?

El antecedente que gatilló todo está en el Mundial. Balogun había sido expulsado en la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final, lo que lo dejaba suspendido para los octavos ante Bélgica. Sin embargo, la FIFA dejó sin efecto la sanción luego de que Trump llamara a su presidente, Gianni Infantino, un giro inédito que desató críticas por una posible injerencia política. Pese a la habilitación de su goleador, Estados Unidos igual quedó eliminado por Bélgica.

La Roja enfrentará a Estados Unidos en septiembre

Y aunque el Mundial se juega sin Chile, el fútbol norteamericano no le será tan ajeno a La Roja en los próximos meses. El Equipo de Todos tiene programada una gira de amistosos justamente ante los tres anfitriones de la cita: enfrentará a Canadá el 26 de septiembre y a Estados Unidos el 29, mientras que en octubre jugará ante un rival por definir el día 3 y cerrará frente a México el 6. Según confirmó el gerente de selecciones, Felipe Correa, todos esos partidos se disputarán en Norteamérica, y ya se planifican los duelos de noviembre.

Así, un caso que se originó en la cancha terminó escalando hasta la política nacional, en la antesala de un semestre en el que la Roja volverá a la acción. Ahora, la pelota queda en el campo de la ANFP, que deberá responder al oficio de la Cámara y transparentar su postura frente a una controversia que sigue dando que hablar.