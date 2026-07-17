Datos Clave Show musical: El entretiempo de la final del Mundial tendrá un espectáculo que contará con artistas como Shakira, Madonna y Justin Bieber. Duración: Según Marca, la FIFA le informó a las federaciones participantes que el medio tiempo durará 17 minutos. Final: España y Argentina se enfrentan el domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.

El Mundial 2026 se acerca a su fin. A la fecha se han jugado 102 partidos y solo quedan dos para bajar el telón a la cita planetaria. Este domingo España y Argentina definirán al campeón, y con ello, darán por concluida la Copa del Mundo.

Más allá de lo futbolístico, uno de los aspectos que preocupa a los hinchas es la duración del entretiempo. Esto porque se ha especulado que podría extenderse prolongadamente debido al show de medio tiempo. Sin embargo, desde Europa contaron la verdad y aclararon cuántos serán los minutos que tendrán de descanso ambas selecciones.

Entretiempo de la final del Mundial durará 17 minutos

Durante el Mundial la FIFA ha implementado algunos cambios, siendo las pausas de hidratación el más importante, puesto que tanto el primer como el segundo tiempo se ven interrumpidos, convirtiendo el juego en un partido de cuatro tiempos.

Por esta razón, no se veía lejano que el entretiempo se extendiera más de lo normal para dar vida a un show de mediotiempo como en el SuperBowl, considerando además, que se presentarán artistas como Shakira, Madonna y Justin Bieber.

Incluso se llegó a hablar de una pausa de media hora. Sin embargo, Diario Marca de España reveló que el tiempo de descanso será de 17 minutos.

El motivo por el que el mediotiempo de la final será de 17 minutos

De acuerdo al citado medio, “FIFA ha comunicado a las federaciones de España y Argentina que el descanso de la final no pasará de 17 minutos”.

Además, se explicó por qué se extenderá por dos minutos más de lo normal. “Once de ellos serán ocupados por las actuaciones musicales de Shakira, Madonna y Justin Bieber”, mientras que “el resto del tiempo, unos seis minutos, se emplearán en el montaje y desmontaje del escenario para dichas actuaciones musicales y para regar el césped, otra de las preocupaciones de España de cara a la final”.

Lo que se mantendrá en pie será la duración de las pausas de hidratación, las cuales al igual que en el resto del Mundial, se extenderán por tres minutos.

¿Cuándo es la final del Mundial?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile en Nueva York.