Datos Clave Líder absoluto: La Selección Argentina es el equipo con más fallos a favor (+5) por parte del VAR en lo que va del torneo, sin registrar ninguno en contra. El contraste perfecto: Curiosamente, el próximo rival de la Albiceleste es Inglaterra, combinado que registra el peor saldo estadístico con el videoarbitraje (-3). Aumento de intervenciones: El VAR promedia 0,55 apariciones por partido en Norteamérica 2026, superando ampliamente los registros de Rusia 2018 y Qatar 2022 (0,39).

El Mundial 2026 entra en su fase más decisiva. Mientras Francia y España abren los fuegos de las semifinales este martes en Texas, el morbo internacional está puesto en el duelo de este miércoles en Atlanta, donde la Argentina de Lionel Messi buscará el boleto a la final ante Inglaterra.

Sin embargo, el cruce histórico sumó un ingrediente explosivo en las últimas horas. Un minucioso estudio publicado por el estadígrafo nacional Luis Reyes en AS Chile le puso números al debate de los hinchas, revelando con exactitud a los combinados que más han celebrado —y sufrido— con los llamados desde la cabina tecnológica.

¿Cuál es la selección más beneficiada por el VAR en el Mundial 2026?

Los números de la investigación no mienten y apuntan directamente a los actuales monarcas. Argentina es el país más favorecido por el VAR en lo que va de la cita planetaria.

En los seis partidos que ha disputado el equipo de Lionel Scaloni, el videoarbitraje intervino en cinco oportunidades y, en todas ellas, la decisión final terminó beneficiando a la escuadra sudamericana. Este registro le otorga a la Albiceleste un balance perfecto de +5, liderando la tabla de intervenciones de la FIFA.

El podio de los beneficiados lo completan México (con cuatro fallos a favor y cero en contra), seguido por Portugal y Arabia Saudita (ambos con un registro de +3).

¿Qué cobró el VAR a favor de Argentina en el Mundial 2026?

Según desglosa el informe, la única presentación de los trasandinos donde el VAR no tuvo participación directa fue en la victoria por 3-2 sobre Cabo Verde. En el resto de los compromisos, la tecnología fue clave:

Ante Argelia (3-0): Anuló un gol de Farès Chaïbi.

Anuló un gol de Farès Chaïbi. Ante Austria (2-0): Sancionó un penal a favor (desperdiciado por Lionel Messi).

Sancionó un penal a favor (desperdiciado por Lionel Messi). Ante Jordania (3-1): Cobró un penal convertido por Lautaro Martínez.

Cobró un penal convertido por Lautaro Martínez. Ante Egipto (3-2): Anuló un gol del atacante Mostafa Ziko.

Anuló un gol del atacante Mostafa Ziko. Ante Suiza (3-1): Rectificó una amarilla a Leandro Paredes y terminó expulsando al suizo Breel Embolo por la misma acción.

¿Cuál es el equipo más perjudicado por el VAR en el Mundial 2026?

El dato estadístico cobra una relevancia mayúscula al observar el fondo de la tabla. De las 48 selecciones participantes en el Mundial, el equipo que ocupa el último lugar en el ranking del VAR es precisamente Inglaterra, el rival de Argentina en semifinales.

Los dirigidos por los “Tres Leones” acumulan una solitaria intervención favorable frente a cuatro decisiones en contra, dejándolos con un registro negativo de -3, convirtiéndose estadísticamente en el combinado más perjudicado por la tecnología en todo el torneo.

Con estos antecedentes sobre la mesa y una media de apariciones del VAR que subió históricamente a 0,55 por encuentro, el choque de este miércoles en Georgia promete sacar chispas tanto en la cancha como en la cabina de video.

En resumen

Una investigación del periodista Luis Reyes en AS Chile reveló que Argentina es el equipo más favorecido por el VAR en el Mundial 2026, con cinco cobros a favor y ninguno en contra (+5). El dato enciende la polémica de cara a las semifinales, ya que la Albiceleste enfrentará este miércoles a Inglaterra, selección que ocupa el último puesto de la misma tabla estadística con cuatro fallos en contra y solo uno a favor (-3).