Una aterradora predicción realizó una médium brasileña, ya que aseguró que un ovni llegará al partido de Brasil vs Escocia del Mundial 2026 y abducirá a los jugadores de ambos equipos, entre ellos Neymar y Vinícius Júnior, además de cerca de 600 fanáticos, situación que obviamente alerta a las personas que creen en esta posibilidad y que genera risas en quienes son más escépticos.

Lo cierto es que igual habrá un grado de atención por este tema en el duelo del Grupo C de la Copa del Mundo. el que definirá si la Canarinha avanza primero o segundo rumbo a los dieciseisavos de final del certamen y si podrá contar con todos sus futbolistas para lo que resta del certamen, al igual que los europeos.

¿Qué dijo la vidente brasileña sobre la presencia de un ovni en el Brasil vs Escocia?

Se trata de Vó Bahiana, vidente brasileña que tiene millones de seguidores en redes sociales, quien entre lágrimas aseguró que: “El 24 de junio (al principio se equivocó y dijo 26) llegará una nave con alienígenas… se llevará a todos los jugadores y 600 personas (de las tribunas)“.

Días después volvió a insistir: “Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo el campo en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio… Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso”.

Aeropuerto de Miami se burló de la vidente brasileña

A través de un escueto comunicado en sus canales oficiales, el aeropuerto de Miami se burló de Vó Bahiana: “La FAA acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes de… actividad aérea inusual en la región”, sumado a un emoji de ovni y una fotografía de “alerta”.

The FAA has just issued an official airspace restriction for tonight’s Scotland vs. Brazil match due to reports of… unusual aerial activity in the region. 🛸 pic.twitter.com/yWKuJaccvA — Miami Int'l Airport (@iflymia) June 24, 2026

¿A qué hora juega Brasil vs Escocia por el Mundial 2026?

Brasil y Escocia juegan este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile en Miami en el cierre del Grupo C del Mundial 2026.

En esa oportunidad podremos saber si se cumple la profecía de Vó Bahiana o si simplemente se trata de una falsa alarma.