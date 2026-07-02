Datos Clave Cartelera de jueves: Tres compromisos definen a nuevos clasificados a octavos de final: España vs. Austria (15:00 hrs), Portugal vs. Croacia (19:00 hrs) y Suiza vs. Argelia (23:00 hrs). Leyendas frente a frente: El BMO Field de Toronto será testigo del histórico choque entre Portugal y Croacia, un encuentro que marcará la inminente despedida mundialista de Cristiano Ronaldo (41) o Luka Modric (40). El milagro de Bélgica: Los “Diablos Rojos” perdían 2-0 ante Senegal a falta de cinco minutos para el final, pero una ráfaga goleadora de Romelu Lukaku y Youri Tielemans les permitió empatar y luego ganar (3-2) en el tiempo de alargue.

El Mundial 2026 avanza de manera implacable y este jueves 2 de julio la cartelera de los dieciseisavos de final nos ofrece tres nuevas llaves a muerte súbita. Cada encuentro de esta fase eliminatoria está dejando postales para el recuerdo, y la jornada de hoy no será la excepción con el despliegue del balompié europeo en las canchas de Norteamérica. Las acciones arrancarán a las 15:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, recinto que cobijará el cruce entre la siempre candidata España y el rocoso combinado de Austria. Más tarde, la emoción se trasladará a Canadá: primero a las 19:00 horas en el BMO Field de Toronto con el estelar duelo entre Portugal y Croacia, para cerrar la noche a las 23:00 horas en el BC Place de Vancouver con Suiza desafiando a Argelia.

Sin embargo, todos los focos de atención mediática y el morbo de los fanáticos estarán depositados en el enfrentamiento que se vivirá en Toronto. La cita entre lusos y balcánicos representa mucho más que un simple boleto a la ronda de los dieciséis mejores; es el escenario definitivo de un “Last Dance” entre dos de las leyendas más grandes en la historia del fútbol moderno. Cristiano Ronaldo (41 años) y Luka Modric (próximo a cumplir los 41), antiguos compañeros de mil batallas en el Real Madrid y emblemas absolutos de sus selecciones, se verán las caras sabiendo que el pitazo final significará el adiós definitivo a las Copas del Mundo para uno de los dos.

Esta emotiva y tensa jornada se desarrollará bajo los efectos de un miércoles absolutamente frenético, donde las potencias europeas debieron extremar recursos para evitar el fracaso. El poderío físico de los representantes africanos llevó al límite a escuadras como Inglaterra y Bélgica, obligándolas a concretar remontadas agónicas en los minutos finales para sellar sus pasajes a la siguiente ronda, demostrando que en el actual formato del Mundial ya no existe espacio para la relajación ni favoritos absolutos sobre el terreno de juego.



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