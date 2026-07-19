El Mundial 2026 llega a su fin este domingo 19 de julio. Tras 39 días, esta jornada se juega el partido 104 y con ello concluye la Copa del Mundo. En la primera edición con el formato de 48 selecciones participantes, España y Argentina le bajarán el telón a la cita planetaria.

Con sede en tres países diferentes –México, Estados Unidos y Canadá– el Estadio Neva York Nueva Jersey albergará una final soñada. Por un lado estará La Roja que con Lamine Yamal buscará su segundo título mundial, y por el otro la Albiceleste que con Lionel Messi como estandarte quiere ratificar lo hecho en Qatar y conquistar su cuarta corona.

Está todo listo para una final histórica, donde los monarcas recibirán unos inéditos anillos de campeones al estilo de la NFL y con un show de mediotiempo al estilo del Super Bowl con las participaciones de Madonna, Shakira y Justin Bieber. No te pierdas ningún detalle del partido que dará fin al Mundial.

¿Cuándo y a qué hora juegan España vs Argentina la final del Mundial 2026?

España y Argentina juegan este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile la gran final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey en Estados Unidos.

¿Quién transmite la final del Mundial?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina será transmitida en nuestro país a través de la televisión abierta en Chilevisión, en la TV de pago a través de DirecTV y DirecTV 4K, y vía streaming en las plataformas de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium, DAZN y Chilevisión Web