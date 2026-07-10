Datos Clave El partido de hoy: La agenda de este viernes 10 de julio contempla un único compromiso por los cuartos de final de la Copa del Mundo: España vs. Bélgica en el SoFi Stadium. Francia a semis: Los galos superaron 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quienes igualaron el récord goleador de la mítica dupla brasileña de Ronaldo y Rivaldo en 2002. Candidatos en carrera: Argentina, Inglaterra, Noruega, Suiza, España, Bélgica y Francia componen el cuadro de las siete mejores selecciones que siguen vivas en el torneo.

El Mundial 2026 reanuda sus emociones este viernes 10 de julio, jornada en la que se disputa el vigésimo noveno día de acción del torneo en Norteamérica. La mesa está servida para dar continuidad a la ronda de los cuartos de final, una fase de eliminación directa donde ya no existe margen de error y en la que las mejores selecciones del planeta buscarán dar el paso definitivo hacia las semifinales. La agenda de hoy contempla un único e imperdible compromiso de alta categoría, en el cual la selección de España se medirá ante su par de Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Para los fanáticos chilenos que planean seguir las alternativas del compromiso, los canales de transmisión y las plataformas de streaming ya se encuentran completamente confirmados.

Más allá de la atractiva batalla futbolística por el cupo a la ronda de los cuatro mejores, esta etapa del certamen trae consigo una alta dosis de análisis sobre el rendimiento de las grandes potencias. Francia ya espera en la siguiente fase tras dejar en el camino a un duro Marruecos, confirmando el peso de sus figuras estelares y ratificando su chapa de candidato absoluto. En paralelo, vivimos la encarnizada disputa entre astros como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland por quedarse con la prestigiosa Bota de Oro del torneo, reescribiendo los libros de récords de la FIFA y demostrando que la ambición por la gloria sigue intacta.

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