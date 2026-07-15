Datos Clave El clásico de hoy: La agenda de este miércoles 15 de julio contempla el cierre de las semifinales: Inglaterra vs. Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Historial mundialista: Británicos y trasandinos se medirán por sexta vez en una Copa del Mundo. El último enfrentamiento fue en Corea-Japón 2002 con triunfo inglés por la mínima, hace exactos 24 años. España a la gran final: En la jornada de ayer, la selección española dio una exhibición de fútbol total al superar por 2-0 a Francia, anulando por completo a la ofensiva gala y asegurando su presencia en el partido por el título.

El Mundial 2026 define hoy a su último gran contendor por el título. Este miércoles 15 de julio, el Estadio de Atlanta albergará el choque que bajará el telón de la ronda de los cuatro mejores, protagonizado por dos gigantes que no necesitan presentación: Inglaterra y Argentina. Con España ya instalada cómodamente a la espera en la final de Nueva York, británicos y sudamericanos chocarán en una reedición de uno de los clásicos de selecciones más apasionantes y tensos de la historia del fútbol, reactivando rencillas que van desde tarjetas rojas imborrables hasta goles que marcaron el siglo XX.

El encuentro encuentra a ambas selecciones transitando por caminos marcados por la resiliencia y el sufrimiento en las rondas de eliminación directa. Tanto el equipo comandado por Jude Bellingham como los campeones defensores capitaneados por Lionel Messi han coqueteado con la eliminación, sacando adelante sus llaves de octavos y cuartos de final mediante prórrogas agónicas y remontadas épicas. Para la afición en territorio chileno, las opciones de transmisión ya se encuentran absolutamente definidas, garantizando que nadie se pierda este sexto capítulo de una rivalidad eterna.



¡Hoy conoceremos al gran rival de España por la corona del mundo! Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Mundial 2026, el análisis táctico de las semifinales y el infartante minuto a minuto del histórico choque entre Argentina e Inglaterra.