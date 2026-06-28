Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Monterrey de México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El vencedor de este duelo accederá a los octavos de final del torneo.

Los neerlandeses clasificaron a esta ronda luego de culminar en el primer lugar del Grupo F. En la primera fase, los dirigidos por Ronald Koeman sumaron siete puntos tras igualar en el debut ante Japón y posteriormente derrotar a Suecia por 5-1 y a Túnez por 3-1. Por su parte, el combinado marroquí fue segundo del Grupo C con 7 unidades. En su estreno empataron 1-1 ante Brasil y luego consiguieron dos victorias consecutivas: 1-0 sobre Escocia y 4-2 frente a Haití.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs Marruecos EN VIVO?

El partido entre Países Bajos y Marruecos tendrá transmisión en Chile a través de la televisión de pago y también en streaming.

TV de pago: DSports 610/1610 y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Marruecos?

Países Bajos vs Marruecos juegan este lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Monterrey.

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Monterrey

El duelo es válido por los dieciseisavos del Mundial 2026.

¿Dónde ver Países Bajos vs Marruecos ONLINE por streaming?

El cruce entre Países Bajos y Marruecos se podrá ver en streaming a través de distintas plataformas.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

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¿Dónde ver GRATIS Países Bajos vs Marruecos?

El compromiso entre Países Bajos y Marruecos no tendrá transmisión gratis en Chile. Sin embargo, se podrá seguir en vivo a través de DSports y DirecTV 4K en la televisión de pago y en DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN en streaming.