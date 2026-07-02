Datos Clave Partido clave: Suiza vs Argelia Transmisión: DSports, DGO, DIRECTV 4K, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN Horario: Jueves 2 de julio, 23:00 horas de Chile

Suiza y Argelia animan uno de los últimos cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo helvético llega invicto y con la confianza alta tras cerrar una fase de grupos sólida, mientras que Argelia avanzó como uno de los mejores terceros después de una zona exigente junto a Argentina, Austria y Jordania.

El partido también tendrá un foco táctico fuerte. Murat Yakin buscará sostener el estilo ofensivo de Suiza, con Granit Xhaka como eje y nombres emergentes como Johan Manzambi, mientras que Argelia intentará dar otro golpe con Riyad Mahrez, Ibrahim Maza y una estructura que ya mostró carácter en el empate 3-3 ante Austria.

¿Qué canal transmite Suiza vs Argelia EN VIVO?

El partido entre Suiza y Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y plataformas de streaming.

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Paramount+

Amazon Prime Video

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Suiza vs Argelia?

Suiza vs Argelia se juega hoy a las 23:00 horas de Chile.

Dato Información Partido Suiza vs Argelia Torneo Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase Dieciseisavos de final Fecha Jueves 2 de julio de 2026 Hora Chile 23:00 Estadio BC Place Vancouver Ciudad Vancouver Árbitro Yael Falcón Pérez

¿Dónde ver Suiza vs Argelia ONLINE por streaming?

Suiza vs Argelia se podrá ver online a través de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas habilitadas para la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Suiza vs Argelia?

Suiza vs Argelia no tiene transmisión gratuita por TV abierta informada en Chile.

El partido será emitido por DSports, DIRECTV 4K, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO en AlAireLibre.cl.

Formación de Suiza vs Argelia

Suiza: Gregor Kobel; Aurèle Amenda/Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi; Rubén Vargas, Dan Ndoye y Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.

Suiza apuesta por una base reconocible, con Xhaka como líder del mediocampo, Akanji como referencia defensiva y Embolo como carta ofensiva. También aparece Johan Manzambi, una de las apariciones jóvenes que más expectativa genera en el equipo helvético.

Argelia: Alexis Guendouz/Benbout; Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez, Farès Chaïbi y Amine Gouiri.

DT: Vladimir Petkovic.

Argelia llega con una mezcla de experiencia y juventud. Mahrez sigue siendo su figura más reconocible, pero Ibrahim Maza aparece como uno de los nombres de mayor proyección en el torneo. La principal duda física pasa por Mohamed Amoura.

Árbitro de Suiza vs Argelia por el Mundial 2026

El árbitro principal del partido entre Suiza y Argelia será Yael Falcón Pérez.

El juez dirigirá el cruce de dieciseisavos de final en el BC Place de Vancouver, en un duelo que puede tener alta intensidad por el contraste de estilos y por el contexto de eliminación directa.

¿Cómo llega Suiza al partido con Argelia?

Suiza llega invicta a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Murat Yakin clasificó como líder de su grupo y cerró la primera fase con dos victorias consecutivas ante Bosnia y Herzegovina y Canadá. Su rendimiento lo instaló como una selección ordenada, competitiva y con nombres de peso en todas las líneas.

Granit Xhaka será nuevamente el eje del equipo. A su alrededor aparecen Freuler, Manzambi, Vargas, Ndoye y Embolo, en una estructura que busca presionar alto, atacar con amplitud y sostener la posesión en campo rival.

¿Cómo llega Argelia al partido con Suiza?

Argelia llega como una de las mejores terceras del Mundial 2026.

El equipo africano comenzó con una derrota 3-0 ante Argentina, luego venció 2-1 a Jordania y cerró la fase de grupos con un empate 3-3 frente a Austria, resultado que le permitió avanzar a la ronda de eliminación directa.

Argelia mostró capacidad de reacción y poder ofensivo, aunque también dejó dudas defensivas. Su gran desafío será equilibrar el talento de Mahrez, Maza, Aouar y Gouiri con una estructura capaz de resistir el ritmo suizo.

¿Por qué Vladimir Petkovic será protagonista en Suiza vs Argelia?

Vladimir Petkovic será uno de los grandes focos del partido porque enfrentará a Suiza, selección que dirigió entre 2014 y 2021.

El actual entrenador de Argelia estuvo siete años al mando del equipo helvético y alcanzó hitos importantes, como los cuartos de final de la Eurocopa 2020. Ahora estará en la vereda contraria, buscando eliminar al país que marcó una etapa clave de su carrera como seleccionador.

Petkovic, eso sí, intentó bajar el tono al cruce personal. El DT sostuvo que no se trata de un partido entre él y Suiza, sino de un duelo entre dos equipos que juegan bien al fútbol y buscan seguir en el Mundial.

Jugadores a seguir en Suiza vs Argelia

Granit Xhaka será clave para Suiza por liderazgo, distribución y manejo de los tiempos. El mediocampista es el jugador que ordena la salida y marca el ritmo del equipo.

Breel Embolo aparece como referencia ofensiva. Su movilidad, potencia y capacidad para asociarse serán importantes ante una defensa argelina que sufrió en la fase de grupos.

Riyad Mahrez sigue siendo el nombre más desequilibrante de Argelia. Su experiencia, pegada y lectura en los metros finales pueden cambiar el partido.

Ibrahim Maza es una de las grandes apariciones del equipo africano. El joven talento de Bayer Leverkusen ya dejó buenas sensaciones ante Argentina, Jordania y Austria.

En resumen

Suiza vs Argelia se juega hoy a las 23:00 horas de Chile por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido será transmitido por DSports, DGO, DIRECTV 4K, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Suiza llega invicta y con ambición de meterse entre los 16 mejores. Argelia, dirigida por el exentrenador suizo Vladimir Petkovic, busca otro golpe en una Copa del Mundo donde ya cumplió dos objetivos y ahora quiere seguir haciendo historia.