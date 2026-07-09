Datos Clave Semifinales: Se juegan el martes 14 y miércoles 15 de julio. Cruces posibles: Francia/Marruecos vs España/Bélgica y Noruega/Inglaterra vs Argentina/Suiza. Final: Domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.

El Mundial 2026 entró en su tramo más caliente. Después de una fase de eliminación directa marcada por golpes fuertes, remontadas y resultados históricos, el torneo ya tiene definido el cuadro que conducirá a las semifinales. Todavía falta que se jueguen los cuartos de final, pero el mapa ya permite saber qué selecciones pueden cruzarse por un lugar en la final.

La edición más grande en la historia de la Copa del Mundo, con 48 selecciones y 104 partidos, dejó ocho equipos en carrera: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. De ese grupo saldrán los cuatro semifinalistas que seguirán vivos en la pelea por el título mundial. FIFA confirmó que los cuartos se juegan entre el 9 y el 11 de julio, con los cruces Francia-Marruecos, España-Bélgica, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.

La primera semifinal se disputará en el Dallas Stadium, mientras que la segunda se jugará en el Atlanta Stadium. Los ganadores de ambas llaves avanzarán directamente a la final del domingo 19 de julio, mientras que los perdedores deberán disputar el partido por el tercer lugar.

El calendario oficial de FIFA contempla el Partido 101 para el martes 14 de julio en Dallas y el Partido 102 para el miércoles 15 de julio en Atlanta.

¿Cuáles son los cruces de semifinales del Mundial 2026?

Los cruces de semifinales del Mundial 2026 dependerán de los resultados de los cuartos de final.

Semifinal 1

Francia o Marruecos vs España o Bélgica

Martes 14 de julio

Dallas Stadium

Semifinal 2

Noruega o Inglaterra vs Argentina o Suiza

Miércoles 15 de julio

Atlanta Stadium

El cuadro quedó ordenado después del cierre de los octavos de final. Francia eliminó a Paraguay, Marruecos dejó en el camino a Canadá, España superó a Portugal, Bélgica goleó a Estados Unidos, Noruega sacó a Brasil, Inglaterra venció a México, Argentina remontó ante Egipto y Suiza eliminó a Colombia por penales.

¿A qué hora son las semifinales del Mundial 2026 en Chile?

La primera semifinal del Mundial 2026 se jugará el martes 14 de julio. La segunda semifinal se disputará el miércoles 15 de julio.

Según la programación entregada por medios de competencia para Sudamérica, los horarios de referencia son:

Partido Fecha Cruce Sede Semifinal 1 Martes 14 de julio Francia/Marruecos vs España/Bélgica Dallas Stadium Semifinal 2 Miércoles 15 de julio Noruega/Inglaterra vs Argentina/Suiza Atlanta Stadium

¿Dónde se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 se juegan en Dallas y Atlanta.

La primera semifinal se disputará en el Dallas Stadium, escenario que recibirá al ganador de Francia vs Marruecos contra el vencedor de España vs Bélgica. La segunda se jugará en el Atlanta Stadium, donde se cruzarán los ganadores de Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza.

FIFA asignó estas dos sedes para los partidos 101 y 102 del calendario oficial de la Copa Mundial 2026.

¿Qué equipos pueden clasificar a semifinales del Mundial 2026?

Los ocho equipos que siguen vivos en el Mundial 2026 son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

El cuadro tiene una lectura fuerte: cuatro selecciones ya saben lo que es ganar un Mundial —Argentina, Francia, Inglaterra y España—, mientras que Bélgica, Suiza, Marruecos y Noruega buscan su primer título. En el caso de Marruecos, además, el equipo africano volvió a meterse entre los ocho mejores tras su histórica campaña de Qatar 2022.

¿Cómo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 se juegan a partido único.

Si el partido termina empatado en los 90 minutos reglamentarios, se disputan dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad se mantiene, el finalista se define mediante lanzamientos penales.

No hay partido de ida y vuelta, no cuenta diferencia de gol y no existe margen para una segunda oportunidad: el ganador avanza a la final y el perdedor jugará por el tercer puesto.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio.

El partido decisivo será en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Ahí se conocerá al campeón de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, tres países organizadores y una fase eliminatoria extendida desde los dieciseisavos de final.

¿Cuándo se juega el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio.

Ese encuentro enfrentará a los perdedores de las dos semifinales y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami. Será el penúltimo partido del torneo, un día antes de la gran final.

¿Qué selecciones llegan mejor perfiladas a las semifinales del Mundial 2026?

Francia y Argentina llegan a los cuartos de final como los ataques más fuertes del torneo, con 14 goles cada una antes de esta ronda. España, en cambio, aparece como el equipo más sólido en defensa: llegó a cuartos sin recibir goles en cinco partidos.

El cuadro también dejó una rareza histórica: por primera vez, Brasil y Alemania no están juntos en unos cuartos de final del Mundial. La eliminación de ambos gigantes abrió espacio para campañas inesperadas como la de Noruega, que jugará por primera vez esta instancia, y la de Suiza, que volvió a cuartos después de 72 años.

Los cuartos de final del Mundial 2026 se juegan entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Partido Fecha Sede Francia vs Marruecos Jueves 9 de julio Boston España vs Bélgica Viernes 10 de julio Los Ángeles Noruega vs Inglaterra Sábado 11 de julio Miami Argentina vs Suiza Sábado 11 de julio Kansas City

Los ganadores de estos cuatro partidos serán los semifinalistas del Mundial 2026.

En resumen

Las semifinales del Mundial 2026 se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio.

Los cruces posibles son Francia o Marruecos vs España o Bélgica, y Noruega o Inglaterra vs Argentina o Suiza. La primera semifinal será en Dallas y la segunda en Atlanta.

Los ganadores avanzarán a la final del domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium. Los perdedores jugarán por el tercer puesto el sábado 18 de julio en Miami.

El Mundial 2026 entra en su definición con Argentina y Francia como ataques más fuertes, España como la defensa más sólida, Marruecos sosteniendo el sueño africano, Noruega como gran sorpresa y Suiza, Bélgica e Inglaterra buscando romper sus propios techos históricos.