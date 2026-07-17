Datos Clave Emergencia: Más de 120 incendios forestales en Canadá tienen en alerta la final del Mundial. Condiciones climáticas: El humo llegó hasta la ciudad de Nueva York, sede del decisivo España vs Argentina. Reunión clave: Donald Trump y Gianni Infantino se reunirán para evaluar los posibles riesgos para la salud. Sin embargo, no creen que deba ser suspendido.

Este domingo 19 de julio España y Argentina decidirán al campeón del Mundial 2026. Sin embargo, en la antesala de la final una emergencia tiene en alerta a la FIFA.

Canadá está siendo afectado por más de 120 incendios forestales y el humo llegó a cubrir los cielos de la ciudad de Nueva York, sede del decisivo compromiso. Producto de esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con Gianni Infantino, mandamás del ente rector del fútbol mundial, para evaluar los posibles riesgos.

Reunión clave previo a la final del Mundial 2026

El Mandatario de Estados Unidos se reunirá con el presidente de la FIFA este viernes en la Trump Tower para discutir los posibles riesgos para la salud que podría tener llevar a cabo la final en el actual escenario.

De acuerdo a los reportes de East Rutherford sobre la calidad del aire, es posible jugar el partido con las condiciones actuales. Sin embargo, mientras los incendios no sean controlados, la situación podría variar.

En Estados Unidos son optimistas y no creen que el duelo entre España y Argentina deba ser suspendido. Incluso esperan una temperatura de 28º, clima óptimo en comparación a otros partidos que se han disputado en la Copa del Mundo.

¿Cuándo se juega la final del Mundial?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se juega este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile. El partido se podrá ver en vivo en nuestro país a través de la televisión abierta (Chilevisión), TV de pago (DSports) y distintas plataformas de streaming.