Datos Clave Dura derrota: Chile cayó por 2-0 frente a Portugal en un partido amistoso. Análisis del capitán: Gabriel Suazo destacó la competitividad del equipo pese a perder. Optimismo total: El jugador del Sevilla aseguró que el futuro del combinado nacional se ve “muy bien encaminado”.

Chile no pudo en su visita a Portugal y cayó por 2-0 ante la selección mundialista. Pese a ello, el capitán de La Roja, Gabriel Suazo quedó con buenas sensaciones del partido y valoró que el equipo “supo competir”. El formado en Colo Colo, además, fue optimista de cara al futuro, asegurando que se ve bien encaminado con los jóvenes que se han ido sumando al proyecto.

¿Qué dijo Suazo tras la derrota de Chile?

En conversación con ESPN, Suazo valoró que “dentro de todo supimos competir. En el primer tiempo fue muy difícil quitarle la posesión de balón a un equipo que la gran mayoría de sus partidos mantiene la posesión por sobre el rival, entonces es muy complicado. Dentro de eso supimos controlar sus situaciones de gol, que fueron varias”

“Creo que nos demostramos a nosotros mismos que podemos seguir compitiendo, que podemos llevar a nuestra selección a un próximo Mundial, que seguimos por un buen camino de trabajo a pesar de la derrota. Estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros por cómo se están entregando en cada partido para poder seguir construyendo algo importante para nuestra selección”, agregó.

¿Cómo ve Suazo el futuro de Chile?

Por otro lado, el carrilero del Sevilla fue consultado por el futuro de la selección chilena, aunque evitó jugársela por un candidato para que asuma la banca del combinado nacional. “Son temas que nosotros sinceramente no tenemos el control y no podemos manejar. Lo que sí controlamos es el día a día, compartir, conocernos y saber con quién nos toca jugar al lado. En esas cosas vamos sumando y vamos creciendo muchísimo. Eso estamos aprovechando en todos los microciclos que tenemos en las fechas FIFA de la mano de Nico”.

“Creo que el futuro de nuestra selección se ve muy bien encaminado con estos jóvenes que se van sumando y con todas las ganas que tenemos de poder sacar esto adelante y llevar a nuestro país a un próximo Mundial”, sentenció.