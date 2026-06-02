Este fin de semana se juega la fecha 15 de la Primera B, la última de la primera rueda. Varios de los partidos más importantes se disputarán en horario simultáneo, lo que le da a la jornada un condimento especial: nadie sabrá en tiempo real qué está pasando en la cancha del rival.

Cobreloa visita a Deportes Puerto Montt este sábado a las 12:30 horas. Los loínos llegan al Chinquihue como líderes con 28 puntos y con un objetivo claro: convertirse en “campeones de invierno” al cierre de la primera rueda.

A la misma hora, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Santiago Wanderers recibe a Deportes Copiapó. Los porteños suman 26 unidades y saben que si ganan y Cobreloa no lo hace, pueden comenzr con ventaja de cara a la segunda rueda.

¿Qué necesita Cobreloa para ser campeón de invierno del Ascenso?

Los loínos tienen dos puntos de ventaja y vienen de quedar como líderes exclusivos tras el triunfo sobre Rangers. Cualquier resultado positivo en el Chinquihue los corona. El detalle es que no sabrán qué pasa en Copiapó: los dos partidos se juegan al mismo tiempo.

Wanderers, en tanto, enfrenta a un Deportes Copiapó que no tiene urgencias en la tabla, pero que en su cancha siempre es complicado. Si los caturros ganan y Cobreloa no suma de a tres, el título de invierno queda abierto.

¿Qué pasa en el fondo de la tabla de la Primera B?

Esa misma jornada, pero a las 20:30 horas, se juegan los partidos de los equipos más comprometidos. Deportes Iquique, que está en el puesto 14 con 12 unidades, recibe a Deportes Recoleta en el Estadio Tierra de Campeones.

En el ex Fiscal de Talca, Rangers hará lo propio ante Deportes Santa Cruz. El conjunto local es el más complicado del torneo: último lugar con apenas 3 puntos y sin victorias en el semestre. Santa Cruz le saca seis puntos pero también está en zona de descenso directo, en el puesto 15, por lo que tampoco tiene margen para especular.

La fecha cierra el lunes 8 de junio a las 19:30 horas con Unión Española vs Unión San Felipe y Deportes Temuco vs Curicó Unido, duelos sin incidencia en el liderato ni en el descenso.

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Así está la tabla de la Primera B

Ranking – Primera B – 2026/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Cobreloa 28 14 8 4 2 -3 29 16
2
Santiago Wanderers 26 14 7 5 2 -5 29 17
3
San Marcos 25 14 6 7 1 -1 19 10
4
Deportes Temuco 23 14 6 5 3 -8 26 17
5
Antofagasta 22 14 6 4 4 -10 22 16
6
Puerto Montt 22 14 7 1 6 -14 16 15
7
Unión Española 21 14 6 3 5 -15 19 17
8
Magallanes 21 14 6 3 5 -24 24 24
9
Deportes Recoleta 21 14 6 3 5 -23 23 23
10
San Luis 20 14 5 5 4 -19 23 21
11
Deportes Copiapó 19 14 5 4 5 -26 20 23
12
Curicó Unido 15 14 3 6 5 -33 15 24
13
Unión San Felipe 15 14 4 3 7 -39 11 25
14
Deportes Iquique 12 14 2 6 6 -26 18 22
15
Deportes Santa Cruz 9 14 1 6 7 -34 18 26
16
Rangers 3 14 0 3 11 -43 11 27