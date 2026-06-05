Deportes Copiapó y Santiago Wanderers se miden este sábado 6 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, por la fecha 15 de la Primera B. El León de Atacama llega tras empatar 1-1 ante Deportes Santa Cruz en el Estadio Joaquín Muñoz, resultado que lo mantiene en la parte media de la tabla y que hace de este encuentro un partido crucial para no quedar alejado del grupo de arriba. Los caturros, en cambio, vienen de un empate 2-2 con Unión Española en el Elías Figueroa Brander, un traspié que los mantiene igualmente como escoltas del liderato y con hambre de retomar la victoria.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al decano: el 9 de agosto de 2025, en el Estadio Lucio Fariña Fernández, Santiago Wanderers se impuso por 1-0 ante el equipo copiapino. Ese resultado instala a los porteños como favoritos históricos en el cruce y añade una cuota extra de motivación para el León de Atacama, que querrá cobrar esa deuda en casa.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers?

El partido se emitirá por TNT Sports Premium con transmisión vía streaming a través de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers?

Fecha: Sábado 6 de junio de 2026

Sábado 6 de junio de 2026 Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

El partido será dirigido por Jorge Oses, con Ignacio Zamora y Loreto Toloza como jueces de línea y Fabián Reyes como cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Copiapó y Santiago Wanderers a la fecha 15 de la Primera B

El León de Atacama marcha undécimo en la tabla con 19 puntos, producto de 5 triunfos, 4 empates y 5 derrotas en 14 partidos. El empate ante Deportes Santa Cruz reflejó la irregularidad que ha caracterizado al equipo de Héctor Almandoz en este torneo, y una victoria en casa ante los porteños sería un golpe anímico y de tabla significativo para las aspiraciones del cuadro nortino.

Santiago Wanderers llega como uno de los equipos más sólidos de la Primera B, segundo en la clasificación con 26 puntos gracias a un registro de 7 triunfos, 5 empates y 2 derrotas en 14 presentaciones. El empate ante Unión Española no opaca una campaña notable, pero los caturros saben que en Copiapó deberán reponerse si quieren mantener la presión sobre el líder del torneo.

Formaciones probables para Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers

Deportes Copiapó plantearía un esquema de cuatro en el fondo con John Santander, Nozomi Kimura, Marcelo Filla y Agustín Ortiz como línea defensiva, y un mediocampo donde Claudio Zamorano, Iván Ledezma y Axl Ríos buscarán manejar los tiempos del partido.

La oncena probable según el DT Héctor Almandoz es: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Marcelo Filla, Nozomi Kimura, John Santander; Claudio Zamorano, Iván Ledezma, Axl Ríos; Carlos Ross, Lautaro Palacios, Francisco Espoz.

Santiago Wanderers alinearía con Marcos Camarda como referencia ofensiva, secundado por Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño y Denilson San Martín en el carril de creación.

La formación probable del Decano es: Raúl Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Luis Margas, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Martín Villarroel; Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Denilson San Martín; Marcos Camarda.

Minuto a minuto de Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers