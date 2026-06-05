Datos Clave Sede fuera de España: Chile enfrentará a RD Congo fuera de España debido a la negativa del municipio de Cádiz de recibir el encuentro. Cádiz le bajó el pulgar: Debido a un brote de ébola en el país africano, el municipio español negó la autorización del encuentro. ‘Cuándo juega Chile vs RD Congo?: El duelo entre La Roja y RD Congo se disputará el próximo martes 9 de junio a partir de las 14:00 horas.

La selección chilena se encuentra en Europa para disputar amistosos ante Portugal y RD Congo por la doble fecha FIFA previa al Mundial 2026. La gira de La Roja por el viejo continente estuvo muy cerca de tener un duro revés, ya que el encuentro ante la selección africana mundialista estuvo a punto de ser suspendido.

Durante la semana, autoridades de La Línea de la Concepción, municipio ubicado en Cádiz, señalaron que no había autorización para que La Roja jugara ante el Congo en sus tierras debido a un brote de ébola que afecta la nacionalidad africana. Ante esta situación, la ANFP apuntó a la tranquilidad, debido a que habían opciones para que el duelo fuera realizado en otro estadio.

¿Cuándo y dónde jugará La Roja vs RD Congo?

Ante la crítica situación y la negativa por parte del municipio español para la realización del encuentro entre La Roja y la selección mundialista, autoridades nacionales apuntaron a que el duelo podía realizarse en otro municipio de España o ser trasladado a Bélgica o Francia. Para la suerte de la selección nacional, el duelo encontró nueva localidad para ser disputado y el horario se mantendrá igual.

Según información emitida en el programa radial ADN Deportes, el duelo entre Chile y RD Congo no se jugará en España, sino que se trasladará a la ciudad de Orleans, ubicada en Francia. El duelo está pactado para las 14:00 horas el próximo martes 9 de junio en el Estadio Stade de la Soucre. Cabe destacar que el recinto cuenta con una capacidad superior a los 8.000 espectadores.

¿Cuándo juega La Roja?

La selección chilena deberá visitar a Portugal este sábado 6 de junio por su primer amistoso de la fecha FIFA. El duelo entre La Roja y los lusos será disputado en el Estadio Nacional de Portugal, Oeiras, ubicado en Lisboa, y se jugará a partir de las 13:45 horas.