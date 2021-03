Deportes Antofagasta arriesga multa y sumario sanitario por vacunar anticipadamente a su plantel

Mientras la vacunación contra el Covid-19 continúa efectuándose a nivel nacional, Deportes Antofagasta está en el centro de la polémica por "saltarse la fila" y vacunar a todo su plantel pese a que aún no le corresponde a las personas del rango de edad de un equipo de fútbol profesional.

Según consignó el diario El Mercurio, el equipo "puma" recibió la primera dosis de Sinovac, algo que justificó el delantero Tobías Figueroa debido a que "viajamos cada 15 días, estamos en aeropuertos en contacto con gente que no conocemos y exponemos a nuestras familias".

Por otro lado, Jorge Sánchez, presidente del club, indicó "elevamos una solicitud a través del servicio de salud local y se concluyó que estamos dentro de la población de riesgo, o no sé el nombre técnico con que nos calificaron, porque viajamos mucho. Somos como los profesores, podermos poner en riesgo al resgo de la población. Más encima, ahora estamos en la Copa Sudamericana".

En la ANFP no cayó muy bien esta determinación. "No existe ninguna disposición ministerial ni de la ANFP respecto a eso. No hay una política desde el Ministerio de Salud ni del Deporte para la vacunación de deportistas. El tema se ha ido resolviendo en la medida que la gente llegue a la edad en que le corresponde o tenga enfermedades crónicas", apuntó César Kalazich, coordinador general de la Comisión Médica de la entidad rectora.

Debido a esta situación, el cuadro "puma" arriesga sumario sanitario y multas que pueden llegar a los 50 millones de pesos, pues no se ha terminado de vacunar a la población establecidad en las pautas dispuestas por las autoridades del país.

Respecto