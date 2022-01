Figueroa: Me quedan seis meses de contrato en Antofagasta, pero quiero dar un paso en mi carrera

El destacado delantero de Deportes Antofagasta Tobias Figueroa comentó la incertidumbre que hay sobre su futuro, ya que si bien tiene contrato con el elenco "puma", ya puede negociar como jugador libre.

En diálogo con Directv, Tobías dijo que "me quedan seis meses de contrato, debo ver que quiere el club conmigo, no sé si quieren renovarme. No sé si me quieren hasta junio o ser un jugador transferible ahora. Quiero dar pasos importantes en mi carrera".

Si sigue en el norte, se trazó objetivos importantes: "Estamos obligados a dar un salto en esta temporada, queremos clasificar a la Copa Libertadores. Debemos ser más constantes, hay que posicionar al club más arriba".